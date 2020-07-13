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13 июля, источник: ТАСС

«Севилья» завоевала путевку в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб «Севилья» гарантировал себе право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Это произошло благодаря поражению «Вильярреала» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» со счетом 1:2.

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Источник: AP 2020

У победителей голы забили Жозе Виллиан (61-я минута) и Диего Льоренте (75), у проигравших отличился Санти Касорла (85).

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«Вильярреал» набрал 57 очков в 36 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, лишившись шансов за два тура до конца первенства догнать идущую на четвертой позиции «Севилью» (66 очков в 36 играх). Пятое место дает право на участие в групповом этапе Лиги Европы. «Реал Сосьедад» идет седьмым, имея в активе 54 очка после 36 встреч, на данный момент клуб находится в зоне квалификационного раунда Лиги Европы.

В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с мадридским «Реалом», а «Реал Сосьедад» на домашнем поле примет «Севилью». Обе встречи пройдут 16 июля.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Вильярреал
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 3613.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаИманол Альгвасиль
Голы
Санти Касорла(Самуэль Чиквуэзе)85′
да Силва Виллиан Жозе(Мартин Эдегор)61′
Диего Льоренте(Микель Оярсабаль)75′
Составы команд
1Андрес Серхио Асенхо
13Мигель Анхель Мойя
3Рауль Альбиоль
3Диего Льоренте
4Пау Торрес
18Андони Горосабель
18Альберто Морено
24Робен Ле Норман
70′
20Рубен Пенья
8Микель Мерино
2′
8Санти Касорла
36Мартин Субименди
19Андре-Франк Замбо
10Микель Оярсабаль
14Ману Тригерос
36′76′
20Начо Монреаль
86′
32Алекс Баэна
12Айен Муньос
23Бордонадо Мойсес Гомес
62′
19Александр Исак
45′
21Бруно Сориано
9да Силва Виллиан Жозе
24Хавьер Онтиверос
35′89′
21Мартин Эдегор
65′
2Перес Марио Гаспар
5Игор Субельдия
34Фер Ниньо
45′
22Андер Барренечеа
53′
11Самуэль Чиквуэзе
7Кристиан Порту
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)11
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые10
12Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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