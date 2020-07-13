«Севилья» завоевала путевку в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

Источник: AP 2020

У победителей голы забили Жозе Виллиан (61-я минута) и Диего Льоренте (75), у проигравших отличился Санти Касорла (85).

«Вильярреал» набрал 57 очков в 36 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, лишившись шансов за два тура до конца первенства догнать идущую на четвертой позиции «Севилью» (66 очков в 36 играх). Пятое место дает право на участие в групповом этапе Лиги Европы. «Реал Сосьедад» идет седьмым, имея в активе 54 очка после 36 встреч, на данный момент клуб находится в зоне квалификационного раунда Лиги Европы.

В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с мадридским «Реалом», а «Реал Сосьедад» на домашнем поле примет «Севилью». Обе встречи пройдут 16 июля.