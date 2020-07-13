Суд в Белоруссии вынес приговоры участникам договорных матчей
МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Суд Московского района Минска вынес приговоры по делу о договорных матчах в Белоруссии, сообщил в понедельник телеканал «Беларусь 1».
МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Суд Московского района Минска вынес приговоры по делу о договорных матчах в Белоруссии, сообщил в понедельник телеканал «Беларусь 1».
Как сообщили в эфире телеканала, реальный срок получил бывший футболист «Нафтана» и «Орши» Алексей Козлов: ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.
Всего на скамье подсудимых было 20 человек: 19 представляли футбол и один — волейбол. «Их обвиняли по трем статьям уголовного кодекса: подкуп участников профессиональных соревнований, покушение на такой подкуп и хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор. Об очередном деле договорных матчей в Беларуси стало известно еще в январе 2019 года. За время следствия было установлено 16 эпизодов», — сообщил телеканал.
Государственный обвинитель Максим Чуприс заявил, что из 20 обвиняемых трое были осуждены за предоставление денежного вознаграждения, а 17 лиц — за получение такого денежного вознаграждения. По его словам, «11 из них признаны виновными в совершении таких преступлений повторно, поскольку имело место неоднократное получение денежных вознаграждений». В сюжете отмечается, что решение суда не окончательное: приговор стороны могут обжаловать в течение 10 суток с момента получения на руки копии постановления суда.
Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела об организации договорных матчей. В СК заявили, что установлены факты подкупа игроков шести футбольных и одной волейбольной команд. Генпрокуратура Белоруссии в конце января направила в суд уголовное дело об организации договорных матчей, фигурантами которого являлось 20 человек.
До этого, в марте 2019 года, МВД республики сообщило о раскрытии международной преступной группы, устраивавшей договорные матчи в игровых видах спорта. Преступники занималась организацией «договорняков» в различных видах спорта, но в основном их деятельность касалась чемпионата и кубка Белоруссии по футболу 2017 и 2018 годов. Тогда 13 человек добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения. В 2017 году в Белоруссии за подобные преступления 15 человек из России, Белоруссии и с Украины были приговорены к ограничению свободы и штрафам.