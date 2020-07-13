Суд в Белоруссии вынес приговоры участникам договорных матчей

Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщили в эфире телеканала, реальный срок получил бывший футболист «Нафтана» и «Орши» Алексей Козлов: ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Экс-футболиста взяли под стражу в зале суда. Для остальных участников процесса, по данным телеканала, наказанием стало ограничение свободы, штраф или общественные работы.

Всего на скамье подсудимых было 20 человек: 19 представляли футбол и один — волейбол. «Их обвиняли по трем статьям уголовного кодекса: подкуп участников профессиональных соревнований, покушение на такой подкуп и хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор. Об очередном деле договорных матчей в Беларуси стало известно еще в январе 2019 года. За время следствия было установлено 16 эпизодов», — сообщил телеканал.

Государственный обвинитель Максим Чуприс заявил, что из 20 обвиняемых трое были осуждены за предоставление денежного вознаграждения, а 17 лиц — за получение такого денежного вознаграждения. По его словам, «11 из них признаны виновными в совершении таких преступлений повторно, поскольку имело место неоднократное получение денежных вознаграждений». В сюжете отмечается, что решение суда не окончательное: приговор стороны могут обжаловать в течение 10 суток с момента получения на руки копии постановления суда.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела об организации договорных матчей. В СК заявили, что установлены факты подкупа игроков шести футбольных и одной волейбольной команд. Генпрокуратура Белоруссии в конце января направила в суд уголовное дело об организации договорных матчей, фигурантами которого являлось 20 человек.