«Реал» — в одной победе от титула. Серхио Рамос снова герой
Непростая победа в Гранаде (2:1) вплотную приблизила «Реал» к чемпионскому титулу.
Непростая победа в Гранаде (2:1) вплотную приблизила «Реал» к чемпионскому титулу.
В понедельник вечером вся Каталония замерла в надежде на осечку «Реала». Где ее еще оставалось ждать, как не в гостях у претендента на попадание в Лигу Европы, который набрал в последних трех турах семь очков и забил столько же мячей? То есть сыграл на этом турнирном отрезке вдвое результативнее мадридцев, которые равномерно распределили силы по дистанции и тратят ровно столько, сколько требуется для достижения результата.
К тому же «Гранада», еще в прошлом сезоне выступавшая в сегунде, по ходу текущего первенства на своем стадионе превратилась в грозу грандов. «Атлетико» здесь довольствовался ничьей (1:1), а «Барселона» и вовсе проиграла (0:2). Однако для «Реала» андалусийцы более чем комфортные соперники: до сегодняшнего дня сливочные обыграли их девять раз подряд. Единственное же в XXI веке поражение мадридцев получилось невероятным. В феврале 2013 года «Гранада» получила три очка, ни разу не попав в створ, а Криштиану Роналду забил единственный в своей карьере автогол.
В том сезоне у «Реала» не было шансов в противостоянии с набравшей 100 очков «Барсой». Теперь уже сам «Королевский клуб» выглядит образцом совершенства, который идеально подготовился к выходу из коронавирусной паузы. В том числе и тактически. В понедельник Зидан выбрал новую расстановку 4−3−2−1, максимально насытив центральную зону. Типичных для мадридцев крайних форвардов на этот раз не было, что еще больше повысило роль фланговых защитников.
Судя по всему, Менди вдохновило и это, и предматчевая
Так Менди стал уже 21-м футболистом «Реала», который забил в этом сезоне хотя бы один мяч, и ничего подобного в истории ла лиги прежде не случалось. Это еще один из секретов успеха мадридев, которых от 34-го чемпионского титула теперь отделяет всего одна победа. Когда Иско, классно сыгравший пяткой в центре поля, и Модрич организовали гол Бензема в ворота его любимого соперника (12 мячей в 14 матчах), сомнений в девятом кряду выигрыше лидера почти не осталось.
Даже ла лига в перерыве разместила в Twitter фото Зидана с текстом: «Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Но как раз такие вещи нередко дают обратный эффект, и в начале второго тайма случилось невероятное. Выглядевший немного вальяжно Каземиру потерял мяч в центре поля, хозяева в несколько касаний дошли до чужой штрафной, и Мачис остановил «сухую» серию Куртуа на отметке 507 минут.
Вслед за этим моментом «Гранада» создала еще один. Потом еще. В концовке по ходу одной атаки Куртуа вытянул сложнейший удар из нижнего угла, а Серхио Рамос подстраховал своего голкипера на ленточке. Прежде капитан забивал победные пенальти, а сейчас напомнил, что он еще и классный защитник.
Пожалуй, впервые этим летом «Реал» прошел по тонкому льду, но снова добился результата. Уже в четверг Мадрид может отпраздновать чемпионство в случае победы над «Вильярреалом».
Андрей Кузичев
|Диего Мартинес
|Зинедин Зидан
|Дарвин Мачис(Янхель Эррера)
|50′
|Ферлан Менди(Каземиру)
|10′
|Карим Бензема(Лука Модрич)
|16′
|1
|Руй Силва
|13
|Тибо Куртуа
90+3′
|6
|Херман Санчес
|2
|Даниэль Карвахаль
|22
|Домингуш Дуарте
46′
|4
|Серхио Рамос
|12
|Рамон Азиз
|5
|Рафаэль Варан
|17
|Жил Диаш
58′
|23
|Ферлан Менди
17′
|24
|Карлос Фернандес
|8
|Тони Кроос
|2
|Димитри Фулькье
55′
|10
|Лука Модрич
|19
|Анхель Санчес Монторо
|14
|Каземиру
|16
|Виктор Диас
45′
|9
|Карим Бензема
|10
|Антонио Пуэртас
|15
|Федерико Вальверде
64′
|14
|Феде Вико
75′
|20
|Марко Асенсио
|8
|Ян Брайс
|22
|Франсиско Роман Иско
64′
|21
|Янхель Эррера
75′
|27
|Родригу
|18
|Антоньин
|23
|Дарвин Мачис
85′
|11
|Кейбаши Исмаил
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)