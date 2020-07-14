«Реал» — в одной победе от титула. Серхио Рамос снова герой

Источник: AFP 2020

В понедельник вечером вся Каталония замерла в надежде на осечку «Реала». Где ее еще оставалось ждать, как не в гостях у претендента на попадание в Лигу Европы, который набрал в последних трех турах семь очков и забил столько же мячей? То есть сыграл на этом турнирном отрезке вдвое результативнее мадридцев, которые равномерно распределили силы по дистанции и тратят ровно столько, сколько требуется для достижения результата.

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К тому же «Гранада», еще в прошлом сезоне выступавшая в сегунде, по ходу текущего первенства на своем стадионе превратилась в грозу грандов. «Атлетико» здесь довольствовался ничьей (1:1), а «Барселона» и вовсе проиграла (0:2). Однако для «Реала» андалусийцы более чем комфортные соперники: до сегодняшнего дня сливочные обыграли их девять раз подряд. Единственное же в XXI веке поражение мадридцев получилось невероятным. В феврале 2013 года «Гранада» получила три очка, ни разу не попав в створ, а Криштиану Роналду забил единственный в своей карьере автогол.

В том сезоне у «Реала» не было шансов в противостоянии с набравшей 100 очков «Барсой». Теперь уже сам «Королевский клуб» выглядит образцом совершенства, который идеально подготовился к выходу из коронавирусной паузы. В том числе и тактически. В понедельник Зидан выбрал новую расстановку 4−3−2−1, максимально насытив центральную зону. Типичных для мадридцев крайних форвардов на этот раз не было, что еще больше повысило роль фланговых защитников.

Судя по всему, Менди вдохновило и это, и предматчевая пресс-конференция Зинедина Зидана, в ходе которой француз вспомнил, как просил руководство приобрести своего соотечественника и назвал Ферлана будущим «Реала». Но, судя по его первому голу в Испании, Менди — уже настоящее. Когда он пробросил мяч себе на ход, девять человек из десяти мечтали бы просто его сохранить. Вместо этого было выбрано самое неожиданное решение — удар практически с нулевого угла. Мяч вонзился в ближнюю «девятку» на такой скорости, что Руй Силва даже руки не успел поднять.

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Так Менди стал уже 21-м футболистом «Реала», который забил в этом сезоне хотя бы один мяч, и ничего подобного в истории ла лиги прежде не случалось. Это еще один из секретов успеха мадридев, которых от 34-го чемпионского титула теперь отделяет всего одна победа. Когда Иско, классно сыгравший пяткой в центре поля, и Модрич организовали гол Бензема в ворота его любимого соперника (12 мячей в 14 матчах), сомнений в девятом кряду выигрыше лидера почти не осталось.

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Даже ла лига в перерыве разместила в Twitter фото Зидана с текстом: «Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Но как раз такие вещи нередко дают обратный эффект, и в начале второго тайма случилось невероятное. Выглядевший немного вальяжно Каземиру потерял мяч в центре поля, хозяева в несколько касаний дошли до чужой штрафной, и Мачис остановил «сухую» серию Куртуа на отметке 507 минут.

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Вслед за этим моментом «Гранада» создала еще один. Потом еще. В концовке по ходу одной атаки Куртуа вытянул сложнейший удар из нижнего угла, а Серхио Рамос подстраховал своего голкипера на ленточке. Прежде капитан забивал победные пенальти, а сейчас напомнил, что он еще и классный защитник.

Пожалуй, впервые этим летом «Реал» прошел по тонкому льду, но снова добился результата. Уже в четверг Мадрид может отпраздновать чемпионство в случае победы над «Вильярреалом».