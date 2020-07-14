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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» — в одной победе от титула. Серхио Рамос снова герой

Непростая победа в Гранаде (2:1) вплотную приблизила «Реал» к чемпионскому титулу.

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Источник: AFP 2020

В понедельник вечером вся Каталония замерла в надежде на осечку «Реала». Где ее еще оставалось ждать, как не в гостях у претендента на попадание в Лигу Европы, который набрал в последних трех турах семь очков и забил столько же мячей? То есть сыграл на этом турнирном отрезке вдвое результативнее мадридцев, которые равномерно распределили силы по дистанции и тратят ровно столько, сколько требуется для достижения результата.

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К тому же «Гранада», еще в прошлом сезоне выступавшая в сегунде, по ходу текущего первенства на своем стадионе превратилась в грозу грандов. «Атлетико» здесь довольствовался ничьей (1:1), а «Барселона» и вовсе проиграла (0:2). Однако для «Реала» андалусийцы более чем комфортные соперники: до сегодняшнего дня сливочные обыграли их девять раз подряд. Единственное же в XXI веке поражение мадридцев получилось невероятным. В феврале 2013 года «Гранада» получила три очка, ни разу не попав в створ, а Криштиану Роналду забил единственный в своей карьере автогол.

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В том сезоне у «Реала» не было шансов в противостоянии с набравшей 100 очков «Барсой». Теперь уже сам «Королевский клуб» выглядит образцом совершенства, который идеально подготовился к выходу из коронавирусной паузы. В том числе и тактически. В понедельник Зидан выбрал новую расстановку 4−3−2−1, максимально насытив центральную зону. Типичных для мадридцев крайних форвардов на этот раз не было, что еще больше повысило роль фланговых защитников.

Судя по всему, Менди вдохновило и это, и предматчевая пресс-конференция Зинедина Зидана, в ходе которой француз вспомнил, как просил руководство приобрести своего соотечественника и назвал Ферлана будущим «Реала». Но, судя по его первому голу в Испании, Менди — уже настоящее. Когда он пробросил мяч себе на ход, девять человек из десяти мечтали бы просто его сохранить. Вместо этого было выбрано самое неожиданное решение — удар практически с нулевого угла. Мяч вонзился в ближнюю «девятку» на такой скорости, что Руй Силва даже руки не успел поднять.

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Так Менди стал уже 21-м футболистом «Реала», который забил в этом сезоне хотя бы один мяч, и ничего подобного в истории ла лиги прежде не случалось. Это еще один из секретов успеха мадридев, которых от 34-го чемпионского титула теперь отделяет всего одна победа. Когда Иско, классно сыгравший пяткой в центре поля, и Модрич организовали гол Бензема в ворота его любимого соперника (12 мячей в 14 матчах), сомнений в девятом кряду выигрыше лидера почти не осталось.

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Даже ла лига в перерыве разместила в Twitter фото Зидана с текстом: «Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Но как раз такие вещи нередко дают обратный эффект, и в начале второго тайма случилось невероятное. Выглядевший немного вальяжно Каземиру потерял мяч в центре поля, хозяева в несколько касаний дошли до чужой штрафной, и Мачис остановил «сухую» серию Куртуа на отметке 507 минут.

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Вслед за этим моментом «Гранада» создала еще один. Потом еще. В концовке по ходу одной атаки Куртуа вытянул сложнейший удар из нижнего угла, а Серхио Рамос подстраховал своего голкипера на ленточке. Прежде капитан забивал победные пенальти, а сейчас напомнил, что он еще и классный защитник.

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Пожалуй, впервые этим летом «Реал» прошел по тонкому льду, но снова добился результата. Уже в четверг Мадрид может отпраздновать чемпионство в случае победы над «Вильярреалом».

Андрей Кузичев

Гранада
1:2
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 3613.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесЗинедин Зидан
Голы
Дарвин Мачис(Янхель Эррера)50′
Ферлан Менди(Каземиру)10′
Карим Бензема(Лука Модрич)16′
Составы команд
1Руй Силва
13Тибо Куртуа
90+3′
6Херман Санчес
2Даниэль Карвахаль
22Домингуш Дуарте
46′
4Серхио Рамос
12Рамон Азиз
5Рафаэль Варан
17Жил Диаш
58′
23Ферлан Менди
17′
24Карлос Фернандес
8Тони Кроос
2Димитри Фулькье
55′
10Лука Модрич
19Анхель Санчес Монторо
14Каземиру
16Виктор Диас
45′
9Карим Бензема
10Антонио Пуэртас
15Федерико Вальверде
64′
14Феде Вико
75′
20Марко Асенсио
8Ян Брайс
22Франсиско Роман Иско
64′
21Янхель Эррера
75′
27Родригу
18Антоньин
23Дарвин Мачис
85′
11Кейбаши Исмаил
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
18Фолы18
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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