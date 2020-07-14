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13:34 (мск), источник: ТАСС

Конте заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Интера»

ТАСС, 14 июля. Итальянец Антонио Конте заявил о готовности покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Интер», если руководство будет недовольно его работой. Комментарий специалиста приводит «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

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Источник: Reuters

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии после 32-го тура, набрав 68 очков. До окончания сезона команде осталось провести шесть матчей. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков.

«Если все довольны тем, что я делаю — думаю, это так, исходя из того, что мне говорят, — то не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект. Если же в клубе недовольны тем, что я делаю, не буду колебаться и уйду», — сказал Конте.

Специалист возглавляет «Интер» с 31 мая 2019 года. До этого Конте работал в итальянских «Сиене», «Ареццо», «Бари», «Аталанте», «Сиене», «Ювентусе», английском «Челси» и национальной сборной Италии. В активе 50-летнего тренера три чемпионских титула, победа в английском первенстве, два Суперкубка Италии и один трофей Кубка Англии.

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