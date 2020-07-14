Конте заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Интера»

«Если все довольны тем, что я делаю — думаю, это так, исходя из того, что мне говорят, — то не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект. Если же в клубе недовольны тем, что я делаю, не буду колебаться и уйду», — сказал Конте.