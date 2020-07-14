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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Перелеты в Москву и хороший контракт. Как этнический казах из России отказался играть за сборную Казахстана

Его хотели заиграть белорусы.

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Источник: Instagram

Несколько лет назад российский футболист с казахстанскими корнями должен был дебютировать в сборной Казахстана. Звали его Тимур Калижанов, и он даже успел отметиться голом в неофициальном матче за молодежную сборную.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему перспективный нападающий не захотел менять гражданство, хотя на него рассчитывали в Казахстане.

Динамовский дубль, взрослый футбол в Беларуси

Родители Калижанова родом из Казахстана. В 1982 году они по распределению переехали в Находку (Приморский край). Там в 1993 году родился Тимур, а затем появился на свет и его младший брат. Через четыре года Калижановы переехали в Москву, где у юного Тимура появилась тяга к футболу.

Он записался в школу московского «Динамо» и дорос до дубля, где выступал с такими игроками, как вратарь сборной России Антон Шунин и будущий полузащитник «Зенита» Иван Соловьев. Последний здорово взаимодействовал с Калижановым на поле, по словам самого Тимура. Соловьев играл справа в полузащите, а несостоявшийся казахстанец — слева.

Тимура тренеры динамовского дубля постепенно подпускали к составу, и в своем первом сезоне он успел сыграть шесть неполных матчей. На следующий год Калижанов играл чаще — 15 матчей и четыре забитых гола. Несмотря на уверенную игру, пробиться в основу «Динамо» было практически нереально, учитывая, что москвичи традиционно имели возможность приглашать таких звезд, как Андрей Воронин, Кевин Кураньи, а затем уже и Матье Вальбуэна.

Недолго думая, Калижанов решил отправиться в Беларусь, чтобы выступать уже на взрослом уровне. Дело в том, что его отец был знаком с известным в этой стране тренером Павлом Родненком. Тот тогда работал в дубле «Немана» (Гродно), куда и перешел Тимур. Хотя в родной России у полузащитника были варианты с другими командами премьер-лиги. К примеру, молодой футболист вполне мог оказаться в дубле «Алании».

Как бы то ни было, под чутким присмотром Родненка Калижанов постепенно прогрессировал и стал одним из лидеров молодежной команды «Немана» с перспективой выступления за основу. Однажды в Минске его команда проводила товарищеский матч против молодежной сборной Казахстана, и там тренеры казахстанцев заприметили Тимура. Он получил предложение пройти просмотр в составе казахстанской команды и принял участие в двух сборах.

Гол в ворота родной страны

Надо заметить, что в процессе переговоров определенную роль сыграл и Павел Родненок, работавший за пару лет до этого наставником юношеской (до 19 лет) и молодежной сборных Казахстана. Естественно, хорошо знал своего соотечественника и спортивный директор казахстанской федерации Анатолий Юревич.

Зимой 2013 года Калижанов прибыл в расположение молодежной сборной, которая готовилась принять участие в ежегодном турнире — Кубке Содружества. Кстати говоря, тренировал ту команду другой белорус — Сергей Боровский, который наверняка навел о нем справки. Тимура отрядили в линию нападения, где вместе с ним выступали будущий защитник Станислав Лунин и Роман Муртазаев. Поддерживал форвардов из глубины самый яркий игрок сборной — Бауыржан Исламхан.

На турнире в Санкт-Петербурге Калижанов сыграл четыре матча и был основным нападающим. При этом он смог отличиться в матче против сборной России, когда казахстанцы уступили со счетом 3:7. Хет-трик в том поединке оформил экс-партнер Тимура по «Динамо» Андрей Панюков. На результат матча существенно повлияло удаление Исламбека Куата при счете 2:2.

Техничный, быстрый, хитрый — словом, новичок сборной Казахстана заметно выделялся на фоне большинства своих партнеров. Сергей Боровский наверняка видел в нем основного нападающего.

Почему отказался от гражданства Казахстана

Уже после окончания турнира ему и его родителям поступило предложение сменить гражданство и уже полноправно играть за историческую родину в официальных матчах. Решение, естественно, Тимур принимал не самостоятельно. Он должен был перейти в один из казахстанских клубов и уже оттуда вызываться в сборную.

Сторона Калижанова была не против, однако, поговаривают, выставила свои требования — минимум пару перелетов в год из Казахстана в Москву и обратно.

Конечно же, учитывая, что Тимур отказывался бы от российского паспорта и перспективы заиграть в РПЛ, имела значение и финансовая сторона будущего контракта. Скорее всего, универсальный футболист должен был оказаться в «Астане» либо в «Байтереке», как и другие натурализованные игроки — Кирилл Пасичник и Максим Грек.

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Сам же Калижанов в интервью отмечает, что не хотел терять российское гражданство, а двойное иметь запрещено. К тому же свои виды на этнического казаха имела и молодежная сборная Беларуси, тренер которой Алексей Вергеенко интересовался кандидатурой Калижанова.

В том же 2013 году вингер и по совместительству нападающий восемь раз попадал в заявку на матчи «Немана» в высшем дивизионе и четырежды выходил на поле. Суммарно за гродненцев Тимур сыграл лишь 66 минут. В дальнейшем футболист выступал лишь в клубах низших дивизионов первенства России.

Причины раннего завершения карьеры Калижановым лежат на поверхности. Игрок рассказывал, что был подвержен звездной болезни, особенно после того, как его признавали лучшим на родине в своем возрасте. Мог беречь себя на тренировках, не выкладываться. А еще Тимур трижды ломал ноги, что, естественно, тоже повлияло на его игру.

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Сейчас несостоявшийся казахстанец проживает в Москве, где успешно занимается бизнесом. В футбол играет на любительском уровне. А еще увлекся единоборствами. В общем, из-за того, что в свое время Калижанов не оказался в КПЛ и не выступал за сборную Казахстана, расстраиваться он не должен. Судьба выбрала для него другой путь, но уже не в футболе.

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