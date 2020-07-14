Перелеты в Москву и хороший контракт. Как этнический казах из России отказался играть за сборную Казахстана
Его хотели заиграть белорусы.
Его хотели заиграть белорусы.
Несколько лет назад российский футболист с казахстанскими корнями должен был дебютировать в сборной Казахстана. Звали его Тимур Калижанов, и он даже успел отметиться голом в неофициальном матче за молодежную сборную.
Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему перспективный нападающий не захотел менять гражданство, хотя на него рассчитывали в Казахстане.
Родители Калижанова родом из Казахстана. В 1982 году они по распределению переехали в Находку (Приморский край). Там в 1993 году родился Тимур, а затем появился на свет и его младший брат. Через четыре года Калижановы переехали в Москву, где у юного Тимура появилась тяга к футболу.
Он записался в школу московского «Динамо» и дорос до дубля, где выступал с такими игроками, как вратарь сборной России Антон Шунин и будущий полузащитник «Зенита» Иван Соловьев. Последний здорово взаимодействовал с Калижановым на поле, по словам самого Тимура. Соловьев играл справа в полузащите, а несостоявшийся казахстанец — слева.
Тимура тренеры динамовского дубля постепенно подпускали к составу, и в своем первом сезоне он успел сыграть шесть неполных матчей. На следующий год Калижанов играл чаще — 15 матчей и четыре забитых гола. Несмотря на уверенную игру, пробиться в основу «Динамо» было практически нереально, учитывая, что москвичи традиционно имели возможность приглашать таких звезд, как Андрей Воронин, Кевин Кураньи, а затем уже и Матье Вальбуэна.
Недолго думая, Калижанов решил отправиться в Беларусь, чтобы выступать уже на взрослом уровне. Дело в том, что его отец был знаком с известным в этой стране тренером Павлом Родненком. Тот тогда работал в дубле «Немана» (Гродно), куда и перешел Тимур. Хотя в родной России у полузащитника были варианты с другими командами
Как бы то ни было, под чутким присмотром Родненка Калижанов постепенно прогрессировал и стал одним из лидеров молодежной команды «Немана» с перспективой выступления за основу. Однажды в Минске его команда проводила товарищеский матч против молодежной сборной Казахстана, и там тренеры казахстанцев заприметили Тимура. Он получил предложение пройти просмотр в составе казахстанской команды и принял участие в двух сборах.
Надо заметить, что в процессе переговоров определенную роль сыграл и Павел Родненок, работавший за пару лет до этого наставником юношеской (до 19 лет) и молодежной сборных Казахстана. Естественно, хорошо знал своего соотечественника и спортивный директор казахстанской федерации Анатолий Юревич.
Зимой 2013 года Калижанов прибыл в расположение молодежной сборной, которая готовилась принять участие в ежегодном турнире — Кубке Содружества. Кстати говоря, тренировал ту команду другой белорус — Сергей Боровский, который наверняка навел о нем справки. Тимура отрядили в линию нападения, где вместе с ним выступали будущий защитник Станислав Лунин и Роман Муртазаев. Поддерживал форвардов из глубины самый яркий игрок сборной — Бауыржан Исламхан.
На турнире в
Техничный, быстрый, хитрый — словом, новичок сборной Казахстана заметно выделялся на фоне большинства своих партнеров. Сергей Боровский наверняка видел в нем основного нападающего.
Уже после окончания турнира ему и его родителям поступило предложение сменить гражданство и уже полноправно играть за историческую родину в официальных матчах. Решение, естественно, Тимур принимал не самостоятельно. Он должен был перейти в один из казахстанских клубов и уже оттуда вызываться в сборную.
Сторона Калижанова была не против, однако, поговаривают, выставила свои требования — минимум пару перелетов в год из Казахстана в Москву и обратно.
Конечно же, учитывая, что Тимур отказывался бы от российского паспорта и перспективы заиграть в РПЛ, имела значение и финансовая сторона будущего контракта. Скорее всего, универсальный футболист должен был оказаться в «Астане» либо в «Байтереке», как и другие натурализованные игроки — Кирилл Пасичник и Максим Грек.
Сам же Калижанов в интервью отмечает, что не хотел терять российское гражданство, а двойное иметь запрещено. К тому же свои виды на этнического казаха имела и молодежная сборная Беларуси, тренер которой Алексей Вергеенко интересовался кандидатурой Калижанова.
В том же 2013 году вингер и по совместительству нападающий восемь раз попадал в заявку на матчи «Немана» в высшем дивизионе и четырежды выходил на поле. Суммарно за гродненцев Тимур сыграл лишь 66 минут. В дальнейшем футболист выступал лишь в клубах низших дивизионов первенства России.
Причины раннего завершения карьеры Калижановым лежат на поверхности. Игрок рассказывал, что был подвержен звездной болезни, особенно после того, как его признавали лучшим на родине в своем возрасте. Мог беречь себя на тренировках, не выкладываться. А еще Тимур трижды ломал ноги, что, естественно, тоже повлияло на его игру.
Сейчас несостоявшийся казахстанец проживает в Москве, где успешно занимается бизнесом. В футбол играет на любительском уровне. А еще увлекся единоборствами. В общем,