Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Источник: AFP 2020

Правоохранительные органы изучают видео, на котором мальчик самостоятельно управляет гидроциклом. Ролик в социальных сетях разместила сестра футболиста, а затем удалила его. Португальская пресса утверждает, что видео было снято в Пол-ду-Мар у юга Мадейры.

Начальник местной морской полиции Геррейро Кардосу напомнил, что для использования гидроциклов необходима лицензия, которую можно получить только после совершеннолетия. Нарушившим правила грозит штраф до трех тысяч евро.

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