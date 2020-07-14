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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: AFP 2020

Правоохранительные органы изучают видео, на котором мальчик самостоятельно управляет гидроциклом. Ролик в социальных сетях разместила сестра футболиста, а затем удалила его. Португальская пресса утверждает, что видео было снято в Пол-ду-Мар у юга Мадейры.

Начальник местной морской полиции Геррейро Кардосу напомнил, что для использования гидроциклов необходима лицензия, которую можно получить только после совершеннолетия. Нарушившим правила грозит штраф до трех тысяч евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел 39 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах. Португалец отметился 32 голами и семью результативными передачами.

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