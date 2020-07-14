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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что день снятия санкций с «Манчестер Сити» является не самым хорошим днем для всего футбола.

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Источник: Reuters

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов). На клуб также был наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Позднее «Манчестер Сити» подал апелляцию в CAS. В понедельник CAS отменил отстранение английского клуба от еврокубков и уменьшил размер штрафа до 10 миллионов евро.

«Я не думаю, что это был хороший день для футбола. Считаю, что финансовый fair play является отличным инструментом для защиты соревнований», — сказал Клопп, слова которого приводит ESPN.

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