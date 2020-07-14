Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что день снятия санкций с «Манчестер Сити» является не самым хорошим днем для всего футбола.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что день снятия санкций с «Манчестер Сити» является не самым хорошим днем для всего футбола.
Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов
«Я не думаю, что это был хороший день для футбола. Считаю, что финансовый fair play является отличным инструментом для защиты соревнований», — сказал Клопп, слова которого приводит ESPN.