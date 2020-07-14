Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов). На клуб также был наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Позднее «Манчестер Сити» подал апелляцию в CAS. В понедельник CAS отменил отстранение английского клуба от еврокубков и уменьшил размер штрафа до 10 миллионов евро.