«Барселона» предложила Филиппе Коутиньо «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

По данным источника, английские клубы пока не ответили на предложение каталонцев. «Барселона» хочет получить за бразильца солидную сумму. Также трансфер даст возможность каталонскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 145 млн. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек выступает за «Баварию» на правах аренды. В составе мюнхенского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.