Сербский футболист покинул казахстанский клуб

24-летний Ковачевич перешел в актауский клуб 14 марта на правах аренды из сербского «Пролетара». В КПЛ он провел только один матч — против «Астаны» (2:3), который состоялся 15 марта.

Ранее на родине Ковачевич также выступал на родине за «Вождовац» и «Инджию». Основное амплуа серба — левый защитник, но также он может сыграть справа или в центре обороны.