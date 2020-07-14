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20:39 (мск), источник: Vesti.kz

Сербский футболист покинул казахстанский клуб

Сербский защитник Боян Ковачевич покинул «Каспий», сообщает KazFootball.kz.

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24-летний Ковачевич перешел в актауский клуб 14 марта на правах аренды из сербского «Пролетара». В КПЛ он провел только один матч — против «Астаны» (2:3), который состоялся 15 марта.

Ранее на родине Ковачевич также выступал на родине за «Вождовац» и «Инджию». Основное амплуа серба — левый защитник, но также он может сыграть справа или в центре обороны.

За три тура «Каспий» потерпел три поражения и вместе с «Окжетпесом» остаются единственными, кто еще не набрал очки в текущем сезоне. С 3 июля КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне, но турнир может возобновиться матчами в одном городе, если это разрешит госкомиссия.

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