Сербский футболист покинул казахстанский клуб
Сербский защитник Боян Ковачевич покинул «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
Сербский защитник Боян Ковачевич покинул «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
24-летний Ковачевич перешел в актауский клуб 14 марта на правах аренды из сербского «Пролетара». В КПЛ он провел только один матч — против «Астаны» (2:3), который состоялся 15 марта.
Ранее на родине Ковачевич также выступал на родине за «Вождовац» и «Инджию». Основное амплуа серба — левый защитник, но также он может сыграть справа или в центре обороны.
За три тура «Каспий» потерпел три поражения и вместе с «Окжетпесом» остаются единственными, кто еще не набрал очки в текущем сезоне. С 3 июля КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне, но турнир может возобновиться матчами в одном городе, если это разрешит госкомиссия.