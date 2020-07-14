Четыре футболиста «Руха» попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

Кроме Виталия Лисаковича в сборную 17-го тура вошел его партнер по команде сербский защитник Никола Антич, для которого это уже пятое попадание в число 11 лучших игроков игрового дня. Также в команду 17-го тура включены сразу четыре футболиста брестского «Руха» — Артем Концевой, Александр Мигунов, Артем Рахманов и Денис Гречихо. В символическую сборную попали Леонид Ковель и Сергей Глебко из бобруйской «Белшины», Владислав Ложкин и Александр Джигеро из «Смолевичей», а также голкипер «Витебска» Артем Сороко.