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21:09 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре футболиста «Руха» попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович в шестой раз в сезоне включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Кроме Виталия Лисаковича в сборную 17-го тура вошел его партнер по команде сербский защитник Никола Антич, для которого это уже пятое попадание в число 11 лучших игроков игрового дня. Также в команду 17-го тура включены сразу четыре футболиста брестского «Руха» — Артем Концевой, Александр Мигунов, Артем Рахманов и Денис Гречихо. В символическую сборную попали Леонид Ковель и Сергей Глебко из бобруйской «Белшины», Владислав Ложкин и Александр Джигеро из «Смолевичей», а также голкипер «Витебска» Артем Сороко.

Турнирную таблицу белорусского первенства сейчас возглавляет «Шахтер», набравший 33 очка в 17 проведенных матчах, 31 балл у борисовского БАТЭ, на одно очко от него отстает гродненский «Неман», сыгравший на матч меньше.

Встречи следующего тура пройдут 17—19 июля.

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