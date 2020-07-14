Бывшая команда Слуцкого проиграла «Уигану» со счетом 0:8

Леонид Слуцкий тренировал «Халл» в 2017-м году. Для «тигров» поражение от «Атлетик» стало первым за 109 лет. В последний раз «Халл» проигрывал со счетом 0:8 «Вулверхэмптону» 4 ноября 1911-го. Для «Уигана» эта победа стала самой результативной в истории.