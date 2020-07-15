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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Валенсия» может продать семь футболистов клуба

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» в летнее трансферное окно может продать семь игроков, утверждает El Chiringuito.

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Источник: Reuters

Как отмечает источник, клуб готов расстаться с голкипером Яспером Силлессеном, полузащитниками Жоффре Кондогбья, Франсисом Кокленом, Гонсалу Гедешем, Даниэлем Парехо, нападающими Родриго Морено и Ферраном Торресом.

Цвета «Валенсии» защищает полузащитник сборной России Денис Черышев.

После 36 проведенных матчей «Валенсия» занимает девятое место в чемпионате Испании, имея в активе 50 очков.

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