Джокер «Кайрата». Как Вагнер выглядел в Бразилии и сможет ли он много забивать в КПЛ

Источник: РИА "Новости"

Переход Вагнера Лава в «Кайрат» стал масштабным медийным событием, но большое имя бразильца заставило нас пропустить, как же он играл у себя на родине в последние годы. Корреспондент Vesti.kz кратко анализирует период нападающего в клубе «Коринтианс».

После Турции Вагнер перешел в один из могучих бразильских клубов — «Коринтианс». Команда использовала формации 4−4−2 или 4−4−1−1, чаще Вагнер появлялся со скамейки запасных и действовал из глубины или с фланга. Надо сказать, что как раз в такой роли Вагнер будет органично вписан в игру «Кайрата», за прессинг и скорость у алматинцев будут отвечать другие нападающие — Аймбетов или Эсеола.

В 2019 году он стал третьим игроком по времени, проведенному на поле, среди всех футболистов «Коринтианса», уступив лишь основному вратарю и одному из нападающих. В 2019 году он принял участие в 62 матчах из 71, а в 2020-м — в 9 играх из 14. Словом, он в хорошей физической форме — может играть как в центре, так и на фланге. Родриго Вессони бразильский журналист

Прошлый год был действительно неплохим для форварда, например, именно он забил решающий гол в чемпионате штата против «Сан-Паулу», а всего положил 9 мячей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vUBvk_oRy7o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вагнер из-за возраста уже не столь часто идет в дриблинг, но при этом его умения грамотно работать корпусом и находить свободные зоны по-прежнему при нем.

В 2020 году влияние Вагнера на игру снизилось, «Коринтианс» не вышел в плей-офф чемпионата штата, где побеждал годом ранее.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4bc09ec226d1c0d82928" data-vnd="4bc09ec226d1c0d82928" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4bc09ec226d1c0d82928" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.