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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Джокер «Кайрата». Как Вагнер выглядел в Бразилии и сможет ли он много забивать в КПЛ

Бразилец уже тренируется в составе алматинцев.

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Источник: РИА "Новости"

Переход Вагнера Лава в «Кайрат» стал масштабным медийным событием, но большое имя бразильца заставило нас пропустить, как же он играл у себя на родине в последние годы. Корреспондент Vesti.kz кратко анализирует период нападающего в клубе «Коринтианс».

После Турции Вагнер перешел в один из могучих бразильских клубов — «Коринтианс». Команда использовала формации 4−4−2 или 4−4−1−1, чаще Вагнер появлялся со скамейки запасных и действовал из глубины или с фланга. Надо сказать, что как раз в такой роли Вагнер будет органично вписан в игру «Кайрата», за прессинг и скорость у алматинцев будут отвечать другие нападающие — Аймбетов или Эсеола.

В 2019 году он стал третьим игроком по времени, проведенному на поле, среди всех футболистов «Коринтианса», уступив лишь основному вратарю и одному из нападающих. В 2019 году он принял участие в 62 матчах из 71, а в 2020-м — в 9 играх из 14. Словом, он в хорошей физической форме — может играть как в центре, так и на фланге.
Родриго Вессони
бразильский журналист

Прошлый год был действительно неплохим для форварда, например, именно он забил решающий гол в чемпионате штата против «Сан-Паулу», а всего положил 9 мячей.

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Вагнер из-за возраста уже не столь часто идет в дриблинг, но при этом его умения грамотно работать корпусом и находить свободные зоны по-прежнему при нем.

В 2020 году влияние Вагнера на игру снизилось, «Коринтианс» не вышел в плей-офф чемпионата штата, где побеждал годом ранее.

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Да, Вагнер уже далеко не тот игрок, что был в ЦСКА, последний его топ-период в карьере — «Аланьяспор». Но с другой стороны, стоит понимать, что Вагнер играл в достаточно сильных и конкурентных чемпионатах — Турции и Бразилии, которые никак нельзя сравнивать с чемпионатом Казахстана. Именно поэтому успех Вагнера именно внутри КПЛ абсолютно реален, а вот сможет ли он вытащить команду в еврокубках — большой вопрос.

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