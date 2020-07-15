Джокер «Кайрата». Как Вагнер выглядел в Бразилии и сможет ли он много забивать в КПЛ
Бразилец уже тренируется в составе алматинцев.
Бразилец уже тренируется в составе алматинцев.
Переход Вагнера Лава в «Кайрат» стал масштабным медийным событием, но большое имя бразильца заставило нас пропустить, как же он играл у себя на родине в последние годы. Корреспондент Vesti.kz кратко анализирует период нападающего в клубе «Коринтианс».
После Турции Вагнер перешел в один из могучих бразильских клубов — «Коринтианс». Команда использовала формации 4−4−2 или 4−4−1−1, чаще Вагнер появлялся со скамейки запасных и действовал из глубины или с фланга. Надо сказать, что как раз в такой роли Вагнер будет органично вписан в игру «Кайрата», за прессинг и скорость у алматинцев будут отвечать другие нападающие — Аймбетов или Эсеола.
В 2019 году он стал третьим игроком по времени, проведенному на поле, среди всех футболистов «Коринтианса», уступив лишь основному вратарю и одному из нападающих. В 2019 году он принял участие в 62 матчах из 71, а в 2020-м — в 9 играх из 14. Словом, он в хорошей физической форме — может играть как в центре, так и на фланге.
Прошлый год был действительно неплохим для форварда, например, именно он забил решающий гол в чемпионате штата против «Сан-Паулу», а всего положил 9 мячей.
Вагнер
В 2020 году влияние Вагнера на игру снизилось, «Коринтианс» не вышел в
Да, Вагнер уже далеко не тот игрок, что был в ЦСКА, последний его