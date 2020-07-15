Четыре футболиста «Руха» попали в символическую сборную 17-го тура ЧБ

Любопытно, что в команду недели попали сразу четыре игрока брестского «Руха», который буквально уничтожил минский «Энергетик-БГУ» (8:1) — это защитники Александр Мигунов и Артем Рахманов, а также полузащитники Артем Концевой и Денис Гречихо.