Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
18:00
Спартак
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Лацио
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
12:30 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Четыре футболиста «Руха» попали в символическую сборную 17-го тура ЧБ

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» опубликовала символическую сборную 17-го тура чемпионата страны.

Наверх

Любопытно, что в команду недели попали сразу четыре игрока брестского «Руха», который буквально уничтожил минский «Энергетик-БГУ» (8:1) — это защитники Александр Мигунов и Артем Рахманов, а также полузащитники Артем Концевой и Денис Гречихо.

Источник: sb.by

«Ветеранами» символической сборной уже можно называть Николу Антича и Виталия Лисаковича из солигорского «Шахтера». Сербский защитник включен в число лучших по итогам тура пятый раз, белорусский форвард — шестой.

Рух
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Художница нарисовала картину, которую все видят по-разному. Но это не ...
Ученые установили, что помогает женщинам избежать развития деменции в ...
Серебряная борьба: «Локомотив» и ЦСКА сыграют за второе место
Российская фигуристка поделилась планами по уходу из спорта
Ласицкене превратится в беженку? Что будет с легкой атлетикой
«Обязаны бороться за ЛЧ и золото»: Газизов о будущем «Спартака»
Глушаков: Федуну мне точно нечего доказывать
Леброн построил многомиллиардную империю. И это только начало
7 игроков НХЛ, отказавшихся продолжать сезон из-за пандемии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь