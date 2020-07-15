Надежда на «Астану» и «Кайрат»?! Почему казахстанские клубы могут провалиться в еврокубках
Четыре клуба представят страну в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Четыре клуба представят страну в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Уже в августе призеры чемпионата Казахстана и обладатель Кубка страны начнут выступление в новом евросезоне. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему перспективы наших команд в Европе на сей раз кажутся ему туманными.
Во многих лигах Европы внутренние турниры
Безусловно, ситуация в стране сильно повлияла на планы клубов. Отыграть июль в режиме двух игр в неделю было бы оптимальным решением, дабы набрать форму перед еврокубками. Теперь об этом можно забыть, и подготовка будет уже в другом формате. Более того, матчи КПЛ ведь никуда не исчезнут, а значит, командам придется играть очень много, если только ПФЛК не уберет еще один круг или не перенесет его на другой срок. Выходит так, что в столь ценное время, когда «Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» могли бы набирать форму через игры, они теперь максимум тренируются в закрытом режиме. А потом их ждет сверхинтенсивный август, где должно быть много игр и перелетов, учитывая еврокубки.
В «Астане» новый тренер, много новичков и достаточно возрастная линия обороны. Да, у команды хороший потенциал, но даже столь классному набору игроков необходимы полноценный игровой ритм и чувство сыгранности. Едва ли столичная команда наработала связи за несколько матчей на старте КПЛ в марте.
«Кайрат» может выдерживать интенсивный режим игр, поскольку это очень молодая команда, к тому же есть широкой выбор состава, за исключением центра обороны. И все же Алексею Шпилевскому предстоит много поработать, чтобы внедрить в игру Вагнера, а также быстро адаптировать потенциального новичка в центр обороны, а если его не будет — перепрофилировать другого игрока из обоймы.
«Ордабасы» испытывает огромные трудности в защите, что отчетливо показали старт и рестарт сезона. С таким подбором игроков обороны клубу едва ли
От «Кайсара» изначально сложно было ожидать успехов в ЛЕ, а теперь его шансы и вовсе минимальны. Клуб пострадал от пандемии и потерял двух игроков — защитника Алексея Шумских и нападающего Ивана Пешича. К тому же всю весну из Кызылорды шли слухи о неустойчивом положении главного тренера Стойчо Младенова.