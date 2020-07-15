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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Надежда на «Астану» и «Кайрат»?! Почему казахстанские клубы могут провалиться в еврокубках

Четыре клуба представят страну в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Источник: Reuters

Уже в августе призеры чемпионата Казахстана и обладатель Кубка страны начнут выступление в новом евросезоне. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему перспективы наших команд в Европе на сей раз кажутся ему туманными.

Готовность европейских клубов

Во многих лигах Европы внутренние турниры все-таки были завершены (или будут завершены), либо их досрочно закрыли еще весной. То есть у них будет время на подготовку к будущей еврокубковой кампании, их ждет полноценный новый сезон, они четко знают свой календарь. Как раз в этом оказалось ключевое преимущество европейских лиг, где используется система осень-весна. Они могли себе позволить завершить сезон в том или ином виде, а вот нам только предстоит сыграть целый чемпионат.

Отсутствие игровой практики у клубов КПЛ сейчас и дикая нагрузка в дальнейшем

Безусловно, ситуация в стране сильно повлияла на планы клубов. Отыграть июль в режиме двух игр в неделю было бы оптимальным решением, дабы набрать форму перед еврокубками. Теперь об этом можно забыть, и подготовка будет уже в другом формате. Более того, матчи КПЛ ведь никуда не исчезнут, а значит, командам придется играть очень много, если только ПФЛК не уберет еще один круг или не перенесет его на другой срок. Выходит так, что в столь ценное время, когда «Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» могли бы набирать форму через игры, они теперь максимум тренируются в закрытом режиме. А потом их ждет сверхинтенсивный август, где должно быть много игр и перелетов, учитывая еврокубки.

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Каждый клуб переживает период перестройки и не наиграл новичков

В «Астане» новый тренер, много новичков и достаточно возрастная линия обороны. Да, у команды хороший потенциал, но даже столь классному набору игроков необходимы полноценный игровой ритм и чувство сыгранности. Едва ли столичная команда наработала связи за несколько матчей на старте КПЛ в марте.

«Кайрат» может выдерживать интенсивный режим игр, поскольку это очень молодая команда, к тому же есть широкой выбор состава, за исключением центра обороны. И все же Алексею Шпилевскому предстоит много поработать, чтобы внедрить в игру Вагнера, а также быстро адаптировать потенциального новичка в центр обороны, а если его не будет — перепрофилировать другого игрока из обоймы.

«Ордабасы» испытывает огромные трудности в защите, что отчетливо показали старт и рестарт сезона. С таким подбором игроков обороны клубу едва ли что-то светит в квалификации Лиги Европы. При этом матч в июле с «Шахтером» показал еще и то, что не набрали форму атакующие футболисты, а без них игра «Ордабасы» и вовсе становится серой и малопродуктивной.

От «Кайсара» изначально сложно было ожидать успехов в ЛЕ, а теперь его шансы и вовсе минимальны. Клуб пострадал от пандемии и потерял двух игроков — защитника Алексея Шумских и нападающего Ивана Пешича. К тому же всю весну из Кызылорды шли слухи о неустойчивом положении главного тренера Стойчо Младенова.

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