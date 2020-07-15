«Переговоры ведутся еженедельно, просто “Шахтер” был самым настойчивым». Янсане не уехал в Солигорск, но «Ислочь» еще хочет продать форварда

Источник: группа «Ислочи» в VK

В конце июня комментатор «Беларусь-5» Евгений Табула анонсировал переход форварда «Ислочи» Момо Янсане в «Шахтер». Нападающий, вроде, должен был подписаться с «горняками» еще две недели назад, но клуб до сих пор не объявил о трансфере. Все это время Момо тренировался с «волками» и успел отыграть два тура за команду из Минского района. В это время «желто-черные» сумели укрепиться полузащитником Артемом Соловьем и форвардом Джасурбеком Яхшибоевым.

Рассказываем, почему трансфер гвинейского нападающего в Солигорск так и не состоялся.

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Янсане — один ключевых игроков «Ислочи». В 16 матчах нынешнего чемпионата Момо набрал 4+5 очков по системе «гол+пас». Понятное дело, на гвинейца появился спрос. Правда, это случилось не прямо сейчас. У лучшего футболиста «волков"-2019 хватало предложений еще в разгар предсезонки, однако «Ислочь» не хотела просто так расставаться со своим лидером. Во-первых, найти равноценную замену Момо было проблематично. Во-вторых, руководство клуба из Минского района не устраивала сумма предложенных компенсаций. «Волки» хотели не только отбить потраченные на покупку игрока деньги, но и заработать на том, что вывели Янсане на более высокий уровень.

Источник: группа «Ислочи» в VK

Летом удовлетворить аппетиты «Ислочи» вроде бы получилось у «Шахтера». По информации Tribuna.com, клубы даже нашли точки соприкосновения, но трансфера так и не произошло. Источники близкие к «Шахтеру» утверждают, что сторонам не удалось договориться с представителями Янсане. Мы решили поговорить об этом с директором солигорчан Андреем Леончиком:

Источник: группа «Ислочи» в VK

— Можно многое говорить, но если трансфер не случился, то разговоры о нем так и остаются всего лишь разговорами.

— Насколько мне известно, «Шахтер» хотел подписать Янсане и вел переговоры с «Ислочью». Почему они все-таки не увенчались успехом?

— Для оформления перехода необходимо, чтобы условия по нему устроили три стороны, которые участвуют в переговорах. Очевидно, в этой ситуации одну из сторон что-то не устроило, поэтому трансфер не состоялся.

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— Я слышал, что «Ислочь» была готова отпустить игрока, но вам не удалось договориться с его агентами.

— Мы интересовались многими футболистами. В нашем ростере был не один Янсане. С кем-то удалось договориться, а с кем-то нет. Это нормальная практика, а о деталях не хочется распространяться.

— Янсане все еще интересен «Шахтеру»? Есть вероятность, что он окажется в клубе во второе трансферное окно?

— Пока не вижу особых проблем в нашей группе атаки. Активность «Шахтера» на трансферном рынке во многом будет зависеть от выступления в еврокубках. Ближе к этому времени посмотрим: необходимо нам усиление или нет. Пока рано что-то говорить по этому поводу. Мы постоянно ищем варианты усиления состава, но укрепляемся точечно.

— Немного не по теме, но как скоро нам ждать переход Виталия Лисаковича в «Локомотив»?

— Еще раз повторюсь, когда все три стороны дают согласие на переход, то трансфер осуществляется. Как только это случится, переход произойдет. И мы сразу сообщим об этом на официальном сайте клуба. В противном случае, Виталий Лисакович останется игроком «Шахтера». Все просто.

***

Первое трансферное окно в чемпионате Беларуси закрыто, поэтому Янсане спокойно тренируется с «Ислочью». Это не может не радовать главного тренера «волков» Виталия Жуковского. У тренера есть свое видение развития будущего Янсане. В разговоре с Александром Ивулиным специалист обозначил свою позицию:

Источник: группа «Ислочи» в VK

— Почему трансфер Янсане в «Шахтер» так и не состоялся?

— Лучше всех об этом знает комментатор «Беларусь-5» Евгений Табула. Можете так и написать.

— Серьезно?

— Мне кажется, вам лучшего всего было бы обратиться к нему за комментарием по этому трансферу. Я давно знаю этого парня и хорошо к нему отношусь, но все-таки говорить такие вещи в прямом эфире… Или вот сейчас появился какой-то канал «Рабона Лисаковича», потом журналисты сделают «Паненку Милевского» :), чтобы давать различные инсайды. Может быть, это неплохо, но распространять непроверенную информацию в прямом эфире на главном телеканале страны… На мой взгляд, это не совсем корректно.

— Но переговоры между «Ислочью» и «Шахтером» по Янсане все-таки велись и должны были завершиться успешно…

— «Ислочь» всегда позиционировала себя открытым клубом. Мы постоянно стараемся идти навстречу журналистам и болельщикам. Я говорил, что переговоры по Янсане шли порядка восьми месяцев. Чего скрывать, манера игры Момо подходит главному тренеру «Шахтера» Юрию Вернидубу. С пониманием к этому отношусь, Янсане — быстрый, взрывной, скоростной футболист.

— Тогда почему трансфер все-таки не случился? Неужели ему помешало высказывание Евгения Табулы?

— В современном мире есть информационный шум, который, в принципе, не должен влиять на оформление сделки. Но какой-то моментик здесь все-таки имел место. Правда, в целом тут немного другая история. В переговорах участвуют три стороны, и не так-то просто, чтобы все заинтересованные лица были удовлетворены. Наши конкуренты в курсе, что у «Ислочи» есть определенные финансовые проблемы. В клубе бывают трехмесячные задержки зарплат, но мы стараемся их не афишировать. При этом рассчитываем на помощь партнеров и заработки от трансферов. В начале годы мы запланировали в бюджет клуба деньги от продаж футболистов. Наверное, в Беларуси мы первые, кто поступил так :). Рассчитывали на три варианта прибыли от продажи игроков: по верхней цене, средней и нижней. Но из-за пандемии приходится работать по самой нижней стоимости. И на эти деньги от продаж рассчитывают футболисты, работники офиса и тренеры нашей академии, а также, не будем забывать, у «Ислочи» идет строительство базы.

Источник: группа «Ислочи» в VK

«Ислочь» уже давно могла продать и Янсане, и Стефана. По ним поступали предложения не только от белорусских клубов, но мы не хотим просто продать футболистов. Не нужно большого ума, чтобы отпустить игрока. Мы хотим продать его за адекватные деньги и сделать это прозрачно, чтобы каждый цент дошел до клуба, а не остался где-то в стороне. Планируем потратить эти средства на развитие «Ислочи». Переговоры по Янсане ведутся еженедельно, просто «Шахтер» был самым настойчивым. На него, как и на Стефана, есть серьезный спрос. Мы понимаем трансферную стоимость наших игроков, но ниже определенной планки не собираемся опускаться.

— Расскажете, что это за нижняя планка?

— На мой взгляд, называть сумму трансфера в публичном поле будет совсем некорректно. Тем более, переговоры еще ведутся не только с клубами из Беларуси.

— Янсане сильно расстроился из-за того, что трансфер в «Шахтер» так и не состоялся?

— Момо — настоящий профессионал. Мы ежедневно общаемся, могу передать вам его слова. Он постоянно говорит: «Я буду выступать за “Ислочь” столько, сколько понадобится. Если “Ислочь” решит меня продать, и это поможет клубу, я буду только рад». Если честно, приятно удивлен таким его отношением к работе и клубу.

— И все-таки вы не отрицаете, что в скором времени Момо может покинуть «Ислочь»?

— Момо отыграл у нас полтора года и стал настоящим лидером на футбольном поле. Мы понимаем, что парню нужно расти и переходить в клуб с более солидными задачами, но всему свое время. Мне кажется, если бы не пандемия, то его трансфер уже давно бы состоялся. Опять же, мы обозначили стоимость игрока и не собираемся, по мнению многих советчиков, отдавать его за копейки. Мы знаем рынок, но нужно немного потерпеть. Не собираемся раскидываться качественными футболистами.