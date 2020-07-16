«Ман Сити» не за что просить прощения — извиняться должны Моуринью и другие. Гвардиола против всех

Источник: AP 2020

В феврале УЕФА принял решение отстранить «Ман Сити» от еврокубков на два года и наложить на клуб штраф в 30 млн евро за нарушение финансового фейр-плей

14 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил бан манчестерского клуба и сократил сумму штрафа до 10 млн евро

Это решение в Англии и Европе было воспринято неоднозначно. Многие тренеры АПЛ не скрывали своего возмущения

Предматчевые пресс-конференции крайне редко вызывают широкий интерес у журналистов и болельщиков. Особенно когда фаворит, которому уже ничего не нужно в чемпионате, принимает у себя сражающегося за выживание аутсайдера.

Но встреча Пепа Гвардиолы с прессой перед игрой с «Борнмутом» стала особенной. Так пылко тренер «Сити» не выступал за все время работы в Англии, а может быть, и вообще никогда.

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Гвардиоле не задали ни один вопрос про «Борнмут». Все вопросы касались либо его будущего, либо принятого на днях решения CAS отменить дисквалификацию манчестерского клуба в Лиге чемпионов.

Пеп припомнил, с каким разочарованием это решение встретили Юрген Клопп и Жозе Моуринью. Он не только сказал, что «Сити» заслужил оправдание, но и публично заявил, что у его клуба есть завистники и враги.

Приводим главные цитаты Гвардиолы с пресс-конференции.

Об извинениях

Жозе и остальные тренеры должны понимать, что мы получили урон. Стоит извиниться перед нами, поскольку, как я много раз говорил, если бы мы поступили неправильно, тогда мы бы приняли соответствующее решение УЕФА и CAS.

Когда мы что-то делаем неправильно, я первый скажу, что мы должны извиниться и принять наказание. Я защищаю свой клуб, но и отношусь к нему критически. Когда мне что-то не нравится, я иду к президенту и говорю об этом. Президент недоволен мной, потому что мы на 21 очко отстали от «Ливерпуля». Но мы обсуждаем это внутри клуба. Я всегда готов признать вину. Но сейчас не тот случай. Извините, ребята, но «Манчестер Сити» не должен за что-либо просить прощения.

Реакция на ремарки Моуринью и Клоппа

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью | Источник: AP 2020

Накануне главный тренер «Тоттенхэма» жестко прошелся по решению CAS:

— Это позорное решение. Если они не виноваты, то почему их наказали штрафом? Это позор! Если клуб не виноват, то не надо его наказывать. Если они виновны, то их нужно отстранить. Я не говорю, что они виноваты. Я говорю, что не нужно их наказывать даже на один фунт, если они невиновны. Знаю, что у них есть деньги. Это вопрос принципа. Зачем им платить этот штраф, если они ничего не нарушали? Я критикую не клуб, а решение, которое вынес CAS. Наш клуб работает правильнее. Но мне кажется, что это решение означает конец финансовой честности.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп | Источник: Reuters

Юрген Клопп тоже не в восторге от вердикта апелляционного суда:

— Это не лучший день для футбола. Я желаю всем всего наилучшего, но я сторонник финансовой честной игры. Не знаю подробностей дела, но считаю, что мы должны соблюдать финансовые правила. Надеюсь, что эта система будет сохранена. В противном случае самые богатые люди в мире могут инвестировать столько, сколько они хотят, и мы больше не сможем конкурировать с ними.

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Гвардиола не согласен с коллегами:

— Мы не ждем, что «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» или «Вулвс» бросятся нас защищать, но мы имеем право защищать самих себя, раз уж мы считаем, что не сделали ничего плохого. Три независимых судьи это подтвердили. Сегодня хороший день. И вчера тоже был хороший день для футбола, потому что мы действуем по правилам FFP (Финансового фэйр-плей. — «Матч ТВ»), как и все остальные клубы в Европе.

Если бы мы нарушили FFP, тогда мы бы понесли наказание. Люди много раз говорили, что мы лжем и обманываем, не было никакой презумпции невиновности. Теперь, когда наша правота подтверждена, мы очень счастливы.

О желании других клубов получить шанс попасть в Лигу чемпионов вместо «Сити»

Все эти клубы — «Арсенал», «Челси», «Лестер», «Вулвс», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (название команды Клоппа Гвардиола повторил дважды с восклицанием. — «Матч ТВ»), «Бернли»… Они хотят, чтобы в Лигу чемпионов можно было попасть с пятого места. Я их понимаю. И они не хотели, чтобы процесс затягивался до следующего сезона, иначе мы бы смогли попасть в Лигу чемпионов. Но мы сказали им, что полностью с ними согласны, и мы тоже хотим, чтобы CAS принял решение как можно раньше.

Решение озвучено, и все должны быть счастливы. Они должны быть счастливы, потому что мы не нарушали правила.

Об отношении к «Сити» со стороны элитных клубов АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола | Источник: AP 2020

Я осознаю, что элитным клубам, особенно «Ливерпуль», «Юнайтед» и «Арсеналу», неприятно видеть нас рядом с собой, но мы заслужили это право. Мы хотим на поле добиться того, чего они добивались в прошлом. Нам не нужно спрашивать чьего-либо разрешения, мы сами всего добились. Примите этот факт. На поле мы делаем все возможное. Если вам что-то не нравится, постучитесь в дверь кабинета нашего президента и пообщайтесь с ним, не надо что-то нашептывать за спиной.

О завистниках

В последние годы люди часто распускали о нас слухи. Я бы хотел, чтобы это прекратилось, я бы хотел сказать таким людям: «Посмотрите нам в глаза и скажите все прямо в лицо», а затем сыграть с ними на поле. Если они нас обыграют на поле, я без промедления пожму им руки и поздравлю. Сейчас за пределами поля они проиграли. Им придется попытаться обыграть нас на поле.

О словах президента Ла Лиги Хавьера Тебаса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас | Источник: AP 2020

Руководитель испанского чемпионата предложил рассмотреть легитимность CAS:

— Мы должны пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, в котором можно обжаловать институциональные решение в футболе. Швейцария — страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует стандартам.

Ответ Гвардиолы:

— Вот еще один. Сеньор Тебас так завидует английскому футболу. Я так понимаю, он большой эксперт в юридических вопросах, может быть, в следующий раз я у него спрошу, в какой суд и к каким судьям нам обращаться. Ему стоит побольше думать о Ла Лиге. Как это часто бывает с такими людьми, когда все идет хорошо, это их заслуга, но если что-то пойдет не так, виноваты вокруг будут все остальные. Мы будем играть в Лиге чемпионов в следующем году, сеньор Тебас, потому что мы все сделали правильно.

О стабильности «Сити»

Наш клуб очень стабилен, что с Пепом, что без Пепа. Не беспокойтесь. «Манчестер Сити» побеждал и до моего приезда с Манчини и Пеллегрини, они завоевали много титулов и показывали хороший футбол. Поэтому, когда я уеду — и я не знаю, когда это случится, — структура клуба позволит команде расти и развиваться, это самое важное. А все потому, что здесь собраны невероятные игроки.

О финансовых возможностях «Сити»

Футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брейне | Источник: AP 2020

У нас много денег, но когда мы захотели Алексиса Санчеса, мы не смогли себе его позволить. Мы хотели Харри Магуайра, но не смогли его себе позволить. Мы не могли заплатить столько, сколько «Манчестер Юнайтед». Да, у нас есть деньги, но и у других они тоже есть. За последнее десятилетие мы потратили больше, чем за предыдущие, это так, но 25−30 лет назад Арсен Венгер, столь яростно защищающий финансовый фейр-плей, потратил много денег на то, чтобы подняться в элиту. «Юнайтед» с сэром Алексом Фергюсоном потратил много денег, чтобы быть на вершине. Если хочешь быть наверху, нужно тратить, иначе будет очень сложно.

Даже хорошему тренеру, как я, не справиться без хороших игроков. Никак. Я достаточно скромен, чтобы понимать — без моих игроков я никто, ноль. Вот почему мне нужны игроки и поэтому мне нужны финансово крепкие клубы.

О том, как топ-клубы распоряжаются деньгами

Слушайте, многие клубы вкладывают большие деньги. «Юнайтед» и «Арсенал» прежде, чем выиграть чемпионат, вкладывали денег больше других. Когда «Челси» начал выигрывать премьер-лигу, он тоже вкладывал больше, чем остальные. Я хороший тренер, но не могу выигрывать титулы без хороших игроков, а они дорого стоят. Но все клубы тратят много денег. «Барселона» тратит много денег, «Реал Мадрид» тратит много денег, английские клубы тратят много денег. Если мы хотим конкурировать с элитой в Лиге чемпионов или АПЛ, мы должны вкладывать деньги.