Пашалич оказался не нужен «Спартаку», а сейчас он делает хет-трик и играет в ЛЧ

Источник: AP 2020

30 июня 2018 года срок аренды Марио Пашалича в «Спартаке» истёк, и он вернулся в «Челси». Особых сожалений не было ни у кого. Марио запомнился голом «Зениту» на 97-й минуте, но так и не закрепился в основе. Но и «Челси» он оказался не нужен. После месяца поисков новой команды Пашалич попал в «Аталанту». Прошло два года. «Аталанта» возит «Ювентус» в Турине и играет с «ПСЖ» в ¼ финала Лиги чемпионов. А Пашалич забил с начала сезона 11 голов. Как получилось, что этот трансфер оказался идеальным решением?

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Почему «Аталанта» оказалась идеальным клубом для Пашалича

Ответ очевиден, даже если просто заглянуть в турнирную таблицу чемпионата Италии, но дело не только в результатах. Благодаря Джан Пьеро Гасперини «Аталанта» стала одним из самых системных клубов в мире.

Тренер «Аталанты» долго считался пригодным только на то, чтобы тренировать молодёжь. Причина — в нетипичной для Италии философии. Антиглобалист и провинциал, он продвигал смелые идеи владения мячом и высокого прессинга. В Италии начала нулевых с такими идеями было трудно найти работу. Правда, позднее выяснилось, что это не Гасперини, а Серия А оторвалась от реальности, а тренер как раз был проводником современного футбола.

Основа футбола «Аталанты» — сочетание персонального высокого прессинга с продуманным контролем мяча. В сумме эти качества дают команду-монстра, которая убивает игру соперников, а сама забивает пачками.

Но, конечно, есть и проблемы. Такой стиль требует огромных энергозатрат с первой до последней минуты, особенно от фланговых игроков и полузащиты. Чтобы пройти всю дистанцию сезона на одном уровне, нужен глубокий состав и постоянная ротация, но это не про «Аталанту». Основа состоит из 15 игроков, которые играют всё время. Приходится чем-то жертвовать: например, команда провалила начало сезона. Домашние поражения от середняков Серии А и разгром от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов не показывали средний уровень «Аталанты» — а только то, что она ещё не набрала форму. Но когда игроки в форме, это одна из лучших команд Европы. Как сейчас.

В последние пару недель «Аталанта» обыграла «Лацио» и «Наполи», отгрузила шесть голов «Брешии» и чуть-чуть не дожала «Ювентус» в Турине. Хозяева спаслись благодаря двум пенальти, каждый из которых был назначен в неопасной ситуации.

Гасперини долго возится с игроками и детализирует роли, единственное качество, которое необходимо от каждого — выносливость. Поэтому он идеальный тренер для тех, кто не добился больших успехов, но готов учиться. Под его руководством игроки прибавляют от года к году. Как Иличич, который в 32 года проводит лучший сезон в карьере. Или Папу Гомес, который был лидером и в предыдущие годы, поэтому к его высокому уровню все уже успели привыкнуть, в 32 года перекрывает собственный рекорд по голевым пасам за сезон, притом что сезон ещё не закончен. Поэтому Сапата, даже несмотря на травму, из-за которой он пропустил 12 туров, уже забил 16 голов.

Гозенс закрывает левую бровку «Аталанты» уже четвёртый год, и в этом сезоне вышел на новый уровень. Латераль набрал 17 результативных действий (9 голов, 8 передач) с начала чемпионата — то есть прямо сейчас он опережает даже Александер-Арнольда. Это эффект Гасперини. Его игроки сражаются за мяч по всему полю, а в атаке не боятся принимать рискованные обостряющие решения. Поэтому его команда на третьем месте по владению, но по точности паса даже не в топ-6 — «Аталанта» не владеет мячом ради контроля и не защищается с мячом, а постоянно двигает его к воротам.

«Аталанта» с отрывом лидирует в Италии по остроте созданных моментов (78,5 xG), но есть ещё один статистический показатель, который детальнее показывает, как команда нацелена на атаку. Deep Completions — пасы, которые были приняты в радиусе 18 метров от чужих ворот, исключая навесы и прострелы. Так вот, по DC «Аталанта» с огромным отрывом лучшая команда Серии А.

У неё этот показатель равен 317, ни одна другая команда не пересекла 300. Что характерно, «Аталанта» одновременно лидирует и по допущенным DC у собственных ворот — никто в Серии А не допускает меньше пасов в радиус 18 метров. Это тотальное превосходство и в атаке, и в обороне: настоящее доминирование над соперниками. Кстати, это именно «Аталанта» стала мемом в прошлом сезоне, когда нанесла по воротам соперника 47 ударов. И не забила. К счастью, это не помешало попасть в Лигу чемпионов.

Какую роль играет Пашалич

В зависимости от готовности собственных игроков и соперника Гасперини выпускает хорвата на одной из трёх позиций. В центре полузащиты в 3−4−3, под форвардами в 3−4−1−2 или в атаке. Независимо от позиции Пашалич играет таргетмена, и довольно успешно. Из игроков атаки он уступает по количеству выигранных единоборств только Сапате. Но борьба в воздухе в центре поля — не то, что характеризует пользу Марио. Просто это качество, которым при случае Гасперини умело пользуется: например, Марио забил головой после навеса в ворота «Сити», поэтому об этом стоило упомянуть.

Причина, по которой он иногда играет на позиции десятки, хотя недостаточно креативен для этого — качество прессинга. Пашалич справляется с заданием тренера носиться за своим игроком весь матч, пытаясь отобрать мяч. Он совершает в среднем 4,9 оборонительного действия за матч — очень много для атакующего футболиста.

Многие моменты «Аталанты» рождаются не из позиционных атак, а из высокого прессинга. Например, так Пашалич забил свой третий гол «Брешии». Гости разыграли мяч от вратаря и попытались выйти из обороны низом. Сапата запрессинговал Дессену, мяч отскочил Сапате под удар — от перехвата до гола прошло меньше пяти секунд.

В позиционных атаках Пашалич часто использует один наработанный приём. Играя на позиции десятки против «Брешии», он постоянно менялся местами с Малиновским. Форвард стягивался назад и получал мяч между линиями, если защитник выбрасывался вперёд, или останавливается в полупозиции, не зная, какое решение выбрать, в образовавшийся коридор забегал Пашалич. Так он открыл счёт. И второй его гол был забит в похожем стиле: вертикальный пас из глубины отдал Малиновский, а Пашалич открылся на линии офсайда на позиции Руслана.

Важная особенность — он почти не бьёт издали. За это отвечают Гомес, Иличич, Малиновский и де Рон. Почти 90% ударов Пашалича — из пределов штрафной. Поэтому его девять голов — не результат суперреализации, а вполне адекватное отражение остроты моментов, которое создаёт команда.

Он готов играть за большой клуб?

Важная особенность «Аталанты» — игроки Гасперини вообще не показывают в других клубах такую же эффективность, как у него. У команды есть мощные базовые идеи, но прыгать выше головы помогают и тонкие настройки, вроде тех же подключений атакующего полузащитника в зону форварда. Они должны быть точно выверены по времени, для этого нужно идеальное взаимопонимание и чувство момента у всей группы атаки. В «Аталанте» очень многое зависит от взаимопонимания и деталей тренерских установок.

В последние годы команду буквально растащили. Вот список продаж при Гасперини: Бастони — «Интер» (31 млн), Конти — «Милан» (24 млн), Гальярдини — «Интер» (20 млн), Кессье — «Милан» (32 млн), Кристанте — «Рома» (26 млн), Петанья — СПАЛ (15 млн), Кулусевски — «Ювентус» (35 млн), Манчини — «Рома» (13 млн). Все они на выходе колеблются между на уровне между «очень плохо» (Гальярдини, Кристанте) и «ну, нормально» (Кессье, Петанья), но никто не вышел на новый уровень. В лучшем случае игра на том же уровне, как в «Аталанте», но лишь отрезками.

Это связано с тем, что в новых клубах новички из «Аталанты» не находят таких идеальных условий. Под них не делают детальных настроек, потому что вокруг недорогого игрока в большом клубе не будут строить игру. Гасперини выжимает из игроков максимум, который им потом трудно повторить. Это касается и Пашалича.

В текущей роли Марио не так много творчества, как наработанных действий в типичных ситуациях. В «Аталанте» его работоспособность и выносливость реализованы на сто процентов, а недостаток креатива компенсируется решениями других игроков и продуманностью продвижения мяча.

Кажется, что это идеальное место для игроков вроде него. И главный карьерный рост, который возможен для Пашалича, — это остаться в «Аталанте». Если, конечно, сам Гасперини там останется.