«Боюсь потери казахского языка и обычаев». Защитник сборной из «Астаны» зачитал стих собственного сочинения

-Что тебя больше всего пугает в жизни?

— Боюсь потери казахского языка и обычаев.

— Что тебя больше всего злит?

— При необходимости, если телефон не поднимают, я раздражаюсь.

— Главная заповедь в жизни, которой ты придерживаешься?

— Век живи, век учись.

— Сколько пар обуви у тебя?

— Немного, четыре-пять пар обуви.

— Любимое женское имя?

Раньше был Асель, Жанель.

Сейчас Сымбат. Это имя моей жены.

— Любимое блюдо, которое ты сможешь приготовить сам?

— Паста.

— Как вы познакомились с женой?

— Нас познакомили друзья.

— Что не знают о тебе многие?

— Я люблю готовить.

— Дота или Counter-Strike?

— Counter-Strike.

— Ты участвовал в мероприятии с участием Елбасы, что ты ему сказал при встрече?

— Я поздравил его с Новым годом. А он нам пожелал удачи.

— Если бы не футбол, кем бы смог работать?

— Юристом.

— Лучший тренер в мировом футболе и с которым ты работал?

— Станимир Стойлов.

— Самый успешный период в твоей жизни?

— Когда мы попали группу ЛЧ — 2015 году.

— В каком бы фильме ты хотел сняться?

— Экшн-боевик.

— Страна, где бы ты хотел побывать?

— Америка.

— Когда звонил последний раз маме?

— Перед интервью позвонил маме.

— Что больше всего нравится в нашем городе?

-Ботанический сад.

— Какую песню ты споешь в караоке?

— На казахском языке «Ғажайып күй», на русском «Лиза».

— Любимая книга?

— «Заповеди пророков».

— Топ-3 любимых писателя?

— Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Мукагали Макатаев.

— Мы знаем, что ты пишешь стихи, прочитай последнее четверостишье, которое ты написал?

Bolashak jaryma.

Koktemdegi tau bulaktai agip jatkan bul uakit,

Kunnen kunge kele jatkan janima bul bir bakit.

Ata-ananin kuanishi boladi da toladi,

Kaldirdim dep artimnan patriotti bir shakirt.

Omirimnin kop bolshegi bolasin sen suluim,

Senen, kerek magan mahabbat pen jiluin.

Kesheyikshi omirdin tek jaksi gana kolderin,

Jamandikti kormese goi moldiregen kozderin!

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