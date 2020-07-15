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21:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Знаю, что делать на поле». Новичок «Астаны» за 1,5 миллиона евро — о возможном уходе и настрое на Лигу чемпионов

«Астана» покажет себя с лучшей стороны в квалификации Лиги чемпионов — уверен форвард сборной Кипра Пиерос Сотириу. В интервью Sport FM он рассказал о непростой ситуации в Казахстане, времяпровождении на карантине и тоске по футболу, передает KazFootball.kz.

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— Расскажите об интересе со стороны «Омонии».

— Я читал об этом, не хочу ссылаться на эти слухи. Сейчас я принадлежу «Астане», у меня с ней долгосрочный контракт. Дело не в деньгах. Если я не буду счастлив, то уйду туда, где будут счастливы я и моя семья. Сейчас нет смысла возвращаться на Кипр. Когда зарубежный этап в моей карьере подойдет к концу и я почувствую, что нужно вернуться на родину, то рассмотрю имеющиеся варианты.

— Как обстоят дела с чемпионатом Казахстана?

— К сожалению, нам вновь сообщили об ухудшении эпидемиологической ситуации и отсутствии возможности возобновить чемпионат. Мы не знаем, начнется ли он или нет. Думаю, на днях пройдет собрание, на котором решится судьба текущего сезона. За последние три недели в стране каждый день по 1 500 новых случаев заражения коронавирусом. Два месяца назад все шло гладко, но на сегодняшний день заболеваемость увеличилась. В стране есть карантин, но не слишком строгий. Слышал, что есть вторая волна пандемии, но ничего не могу сказать об этом.

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— Как это отразилось на вашем пребывании в «Астане»?

— Я пришел в команду в очень трудный период. Мы должны набраться терпения. К счастью, мы тренируемся. Я знаю, что делать на поле, чтобы играть на хорошем уровне.

— Как проходит ваш карантин? Самоизолируетесь?

— Нет. Торговые центры закрыты, но на открытом воздухе допускается гулять, тренироваться.

— Мы видим, что вы проводите время, играя в гольф.

— Из-за того, что мы не играем в футбол, сейчас мы играем в гольф, а также находим другие занятия.

— Скучаете по футболу?

— После четырех месяцев безделья трудно. Я очень скучаю по футболу. Не могу дождаться, чтобы все возобновилось и я вошел в эту рутину.

— Скучаете ли вы по Кипру?

— Нам предоставили несколько дней, чтобы вернуться домой, а там трудно тренироваться. Я прибыл на Кипр, чтобы увидеться с близкими мне людьми. Эти 10 дней прошли очень быстро. Я вернулся назад, но ситуация усугубилась из-за прироста заболеваемости коронавирусом.

— Совсем скоро квалификация Лиги чемпионов УЕФА.

— Мы покажем себя с лучшей стороны и будем двигаться только вперед!

Отметим, что ранее Сотириу стал героем видео-проекта «Астаны» под названием ANGIME, в котором сделал выбор между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Видео можно посмотреть здесь.

Сотириу перешел в «Астану» зимой 2020 года из датского «Копенгагена». За его трансфер клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

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