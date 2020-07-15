«Наполи» берет игрока за 60 млн (может, и за 81), который недавно не мог найти клуб из-за малярии, а в детстве искал бутсы на помойке

Источник: AFP 2020

Виктор Осимхен идет на повышение.

«Наполи» вне топ-четверки в Серии А, но президент Аурелио Де Лаурентис не переживает. «Мы знаем, какие у нас возможности, мы абсолютно спокойны и ждем матчей Лиги чемпионов», — говорит он. Команда взяла Кубок Италии — первый трофей за пять лет — однако этого мало, чтобы считать сезон успешным. Де Лаурентис хочет как минимум пройти «Барселону» — выход в четвертьфинал ЛЧ отчасти оправдает неудачу в чемпионате и станет еще одним аргументом в пользу продления контракта с Дженнаро Гаттузо, о котором скоро объявят официально.

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Ради успеха Де Лаурентис готов тратиться. Прошлым летом «Наполи» побил свой трансферный рекорд, подписав Ирвинга Лосано за 50 миллионов евро. Мексиканец пока не оправдал инвестиции — у него всего пять голов в 29 матчах (14 в основе). Но скоро статус рекордсмена перестанет давить на Чаки — «Наполи» покупает у «Лилля» 21-летнего нападающего Виктора Осимхена. Французские медиа пишут о 81 миллионе евро, итальянские — о 60, но в любом случае это будет самая дорогая покупка в истории неаполитанского клуба. По крайней мере, на бумаге — говорят, в сделку войдет трансфер Адама Унаса в «Лилль», но французам крайне важно вписать в бюджет крупную продажу, чтобы избежать проблем с ФФП.

«Он будет феноменальным игроком, — говорит вратарь Николя Пеннето, который играл с Осимхеном в “Шарлеруа”. — Виктор умеет на поле все». Сам Осимхен скромнее: «Я просто хочу играть, я рожден для этого».

Осимхен из очень бедной семьи. В детстве он рылся в мусоре и зарабатывал, продавая воду

Ежедневно на свалку Олусосун в Лагосе прибывает от трех до десяти тысяч тонн бытовых отходов. Двадцать лет назад она находилась за городом, но с тех пор население Лагоса выросло втрое, границы расширились, и свалка оказалась в центре города. Прямо посреди гор мусора стоят жилые дома. Тысячи людей копаются в отходах в надежде, что им повезет.

«Мы с друзьями искали на свалке бутсы, — рассказывал Осимхен в интервью The Independent. — Левая Nike, правая Adidas, иногда получалось собрать пару. Я жил в очень бедном районе, а наша семья была самой бедной среди соседей».

Матери Осимхена не стало, когда ему было шесть. Отца как раз уволили с работы в полиции. Зарабатывать нужно было всем — в том числе Виктору, младшему из семи детей.

«Я продавал воду посреди дороги, бегал за машинами и ловил деньги на ходу. Или торговал на свалке. Братья раздавали газеты, сестры меняли апельсины на еду. Все знали, что мы очень бедные. Однажды мальчик из другой команды во время игры сказал, что у меня дома нет денег и мой папа просит еду у его мамы. Я расплакался, — вспоминал Осимхен в интервью France Football. — Я часто плакал. Помню, как арендатор приходил за деньгами к отцу, злился, а я прятался в угол и молил Бога помочь нам».

По информации La Gazzetta dello Sport, в «Наполи» Осимхен будет получать пять миллионов евро в год (больше только у Калиду Кулибали — шесть). Этого хватит, чтобы обеспечить братьев и сестер — благополучие семьи Виктор ставит на первое место. Отец Осимхена умер в мае 2020-го.

«Мои родные теперь в порядке. Это самое важное. Они могут позволить себе все, что захотят. Я дал им жизнь, которую они заслужили. Но я еще о многом мечтаю», — говорит нападающий.

Виктор Осимхен в одном из матчей. | Источник: AFP 2020

Когда Терри не забил пенальти в финал ЛЧ, Осимхен разбил лицо. Тогда он пообещал себе стать футболистом

Осимхену было девять с половиной, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретились в Москве в финале Лиги чемпионов.

«Я не болел ни за одну из команд, но так расстроился, когда Терри не забил пенальти, что побежал из бара на улицу, — рассказывал Виктор Daily Mail. — Внутрь как раз заходила женщина, она открыла дверь мне навстречу… Бум! Крови было много, веко рассечено. Мне накладывали швы, и я подумал, что не прощу себя, если с такой страстью к футболу не стану профессиональным игроком».

Играющего на улице Осимхена заметили скауты академии Ultimate Strikers, а европейские клубы узнали о Викторе осенью 2015-го — во время чемпионата мира U-17 в Чили. В группе Нигерия победила США с Кристианом Пулишичем, в четвертьфинале разбила Бразилию с Эдером Милитао (3:0), в финале обыграла Мали 2:0. Осимхен забил во всех семи матчах турнира (в двух — по несколько раз).

С десятью голами Виктор стал лучшим бомбардиром турнира и вторым среди лучших футболистов ЧМ — MVP признали полузащитника Нигерии Квелечи Нвакали, который сейчас сидит в запасе «Уэски».

Общался с Венгером, мог перейти в «Арсенал», «Барселону», «Интер», «Ювентус»

Нвакали после юношеского чемпионата мира подписал «Арсенал», нонигериец ни разу не сыграл за клуб. У Осимхена тоже был вариант с Лондоном. «Я разговаривал с Арсеном Венгером, — рассказывал он The Independent. — Он приглашал меня в “Арсенал”. Тогда вариантов было множество: “Барса”, “Интер”, “Атлетико”, “Юве” и другие топ-клубы».

Виктор решил, что переход в «Арсенал» не пойдет на пользу карьере. «Я хотел играть стабильно, а не сидеть в запасе. Мне нужна была команда, где я мог выходить на поле регулярно. “Вольфсбург” показался как раз таким вариантом».

Чутье подвело — за два сезона Осимхен сыграл чуть более 300 минут и не забил ни разу. «Было очень сложно. Отец и брат побыли со мной несколько месяцев и вернулись в Нигерию. Я возвращался после тренировок, а дома никого. Очень одиноко. Непривычная еда, новый язык. Новая непривычная жизнь», — вспоминал Виктор.

Положение усугубила травма колена, но Осимхен искал во всем плюсы: «Я многому научился у Марио Гомеса и Дивока Ориги, пусть даже редко выходил на поле. Тренироваться с ними — классная школа».

В 2018-м Осимхен заболел малярией. Из-за этого от него отказались два клуба

Отпуск после сезона-2017/18 Осимхен провел в Нигерии и переболел малярией. «В Германии меня посадили на двухнедельный карантин, а потом дали понять, что я больше не нужен “Вольфсбургу”. Я просил отдать меня в аренду — пусть даже в третий или четвертый дивизион. Мне просто нужно было играть».

После болезни Виктор ослаб настолько, что не прошел медосмотр в «Брюгге» и «Зюлте Варегеме». В «Шарлеруа» рискнули — Осимхен отблагодарил 20 голами в 36 матчах.

«По сути, моя карьера началась в “Шарлеруа”, — говорит он. — Мне было очень важно снова начать играть. Доказать, что люди ошибались по поводу меня. Было очень неприятно читать, что обо мне пишут. Немецкие журналисты делали вид, что не знают о моей болезни. А я был просто очень благодарен Богу, что остался жив».

За год подорожал в пять раз — «Лилль» купил его прошлым летом за 12 млн. В мае его предлагали ЦСКА.

«Шарлеруа» выкупил Осимхена у «Вольфсбурга» за 3,5 млн евро с одной целью — тут же выгодно перепродать. Летом 2019-го итальянские медиа писали об интересе «Аталанты» и «Милана», но бергамаски предпочли Луиса Муриэля, а «россонери» — Анте Ребича и Рафаэла Леау. Продажа Леау принесла «Лиллю» около 20 миллионов евро, и часть этой суммы вложили как раз в Виктора — он обошелся французскому клубу в 12 млн.

По информации журналиста Андрея Панкова, у Осимхена был вариант с ЦСКА, но московский клуб не успел сориентироваться — нигериец уже договорился с «Лиллем».

Осимхен начал с рекордных для команды шести голов в семи матчах, забил «Челси» и «Валенсии» в Лиге чемпионов, а закончил на четвертую строчке в списке бомбардиров Лиги 1, рядом с Неймаром. За 29 туров нигериец забил 13 раз, больше голов только у Муссы Дембеле (16), Килиана Мбаппе и Виссама Бен Йеддера (по 18). «Виктор фантастический. Он заиграет в любом чемпионате», — заявил тренер «Лилля» Кристоф Галтье, когда стало понятно, что Осимхен не останется в команде.

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Любимый игрок Осимхена — Дидье Дрогба, а мечта — «Реал». Но для начала он выбрал «Наполи» — клуб, который, как и Виктор, пока только мечтает о больших победах.

«Когда у меня появляется свободное время, я читаю вдохновляющие цитаты в инстаграме. Сохраняю их себе, потом перечитываю. Это помогает стать еще сильнее. Большая часть моей жизни прошла в попытках выжить. Все было так плохо, что даже не верилось в счастливое будущее. Но сейчас я думаю о том, чего добился, и меня наполняет гордость», — говорит Осимхен.