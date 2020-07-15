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22:11 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вулверхэмптон» на последних секундах упустил победу над середняком АПЛ

«Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 1:1.

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Источник: AP 2020

Первый мяч на 76-й минуте забил форвард «волков» Рауль Хименес. В добавленное время Крис Вуд реализовал пенальти и восстановил равенство.

«Вулверхэмптон» набрать 56 очков и остался на шестом месте. В активе «Бернли» 51 очко, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 20 июля на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Бернли» днем раньше на выезде сыграет с «Норвичем».

Бернли
1:1
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 3615.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчЭшпириту Санту Нуну
Голы
Крис Вуд90+6′
Рауль Хименес76′
Составы команд
1Ник Поуп
11Руй Патрисиу
5Джеймс Тарковски
15Вилли Боли
23Эрик Питерс
16Конор Коади
26Филлип Бардсли
8Рубен Невеш
28Кевин Лонг
27Ромен Саисс
18Эшли Уэствуд
28Жоау Моутинью
9Крис Вуд
37Адама I Траоре
11Дуайт Макнейл
29Рубен Винагре
84′
3Чарли Тэйлор
30′
19Хонни Кастро
7Йохан Гвюдмундссон
9Рауль Хименес
84′
8Джош Браунхил
85′
32Леандер Дендонкер
12Роберт Брэйди
10Даниэл Поденсе
70′
19Джей Родригес
51′
2Мэтт Доэрти
27Матей Выдра
18Диогу Жота
78′
7Педру Нету
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)14
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
10Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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