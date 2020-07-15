«Вулверхэмптон» на последних секундах упустил победу над середняком АПЛ

Источник: AP 2020

Первый мяч на 76-й минуте забил форвард «волков» Рауль Хименес. В добавленное время Крис Вуд реализовал пенальти и восстановил равенство.

«Вулверхэмптон» набрать 56 очков и остался на шестом месте. В активе «Бернли» 51 очко, команда находится на девятой позиции.