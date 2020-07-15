«Вулверхэмптон» на последних секундах упустил победу над середняком АПЛ
«Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 36-го тура Английской
«Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 36-го тура Английской
Первый мяч на 76-й минуте забил форвард «волков» Рауль Хименес. В добавленное время Крис Вуд реализовал пенальти и восстановил равенство.
«Вулверхэмптон» набрать 56 очков и остался на шестом месте. В активе «Бернли» 51 очко, команда находится на девятой позиции.
В следующем туре «Вулверхэмптон» 20 июля на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Бернли» днем раньше на выезде сыграет с «Норвичем».
|Шон Дайч
|Эшпириту Санту Нуну
|Крис Вуд
|90+6′
|Рауль Хименес
|76′
|1
|Ник Поуп
|11
|Руй Патрисиу
|5
|Джеймс Тарковски
|15
|Вилли Боли
|23
|Эрик Питерс
|16
|Конор Коади
|26
|Филлип Бардсли
|8
|Рубен Невеш
|28
|Кевин Лонг
|27
|Ромен Саисс
|18
|Эшли Уэствуд
|28
|Жоау Моутинью
|9
|Крис Вуд
|37
|Адама I Траоре
|11
|Дуайт Макнейл
|29
|Рубен Винагре
84′
|3
|Чарли Тэйлор
30′
|19
|Хонни Кастро
|7
|Йохан Гвюдмундссон
|9
|Рауль Хименес
84′
|8
|Джош Браунхил
85′
|32
|Леандер Дендонкер
|12
|Роберт Брэйди
|10
|Даниэл Поденсе
70′
|19
|Джей Родригес
51′
|2
|Мэтт Доэрти
|27
|Матей Выдра
|18
|Диогу Жота
78′
|7
|Педру Нету
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|10
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)