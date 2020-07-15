«Тоттенхэм» на выезде обыграл середняка АПЛ
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 36-го тура Английской
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 36-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, еще один гол на свой счет записал Сон Хын Мин. У хозяев мяч забил Мэтт Ритчи.
Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 55 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 43 очка, команда находится на 13-й позиции.
В следующем туре «Тоттенхэм» 19 июля на своем поле примет «Лестер». «Ньюкасл» днем позже на выезде сыграет с «Брайтоном».
|Стив Брюс
|Жозе Моуринью
|Мэтт Ритчи
|56′
|Сон Хын Мин(Джовани Ло Сельсо)
|27′
|Харри Кейн(Стевен Бергвайн)
|60′
|Харри Кейн
|90′
|1
|Мартин Дубравка
|1
|Юго Ллорис
|5
|Фабиан Шер
|4
|Тоби Алдервейрелд
31′
|17
|Эмиль Крафт
|6
|Давинсон Санчес
|18
|Федерико Фернандес
35′
|24
|Серж Орье
|8
|Джонджо Шелви
65′
|33
|Бен Дэйвис
85′
|11
|Мэтт Ритчи
|8
|Харри Уинкс
|24
|Мигель Альмирон
|17
|Мусса Сиссоко
|10
|Аллан Сен-Максимен
|7
|Сон Хын Мин
|22
|ДеАндре Йедлин
55′
|18
|Джовани Ло Сельсо
62′
|23
|Валентино Лазаро
|11
|Эрик Ламела
|42
|Набиль Бенталеб
86′
|10
|Харри Кейн
74′90′
|43
|Мэттью Лонгстафф
|5
|Ян Фертонген
|12
|Дуайт Гэйл
69′
|27
|Лукас Моура
57′
|9
|Жоэлинтон
|23
|Стевен Бергвайн
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дэвид Кут(Англия)