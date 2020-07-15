«Тоттенхэм» на выезде обыграл середняка АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, еще один гол на свой счет записал Сон Хын Мин. У хозяев мяч забил Мэтт Ритчи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9425bc0a0cbc6ed6d04" data-vnd="d9425bc0a0cbc6ed6d04" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9425bc0a0cbc6ed6d04" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 55 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 43 очка, команда находится на 13-й позиции.