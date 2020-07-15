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22:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» на выезде обыграл середняка АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, еще один гол на свой счет записал Сон Хын Мин. У хозяев мяч забил Мэтт Ритчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 55 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 43 очка, команда находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 19 июля на своем поле примет «Лестер». «Ньюкасл» днем позже на выезде сыграет с «Брайтоном».

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Ньюкасл Юнайтед
1:3
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 3615.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсЖозе Моуринью
Голы
Мэтт Ритчи56′
Сон Хын Мин(Джовани Ло Сельсо)27′
Харри Кейн(Стевен Бергвайн)60′
Харри Кейн90′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Юго Ллорис
5Фабиан Шер
4Тоби Алдервейрелд
31′
17Эмиль Крафт
6Давинсон Санчес
18Федерико Фернандес
35′
24Серж Орье
8Джонджо Шелви
65′
33Бен Дэйвис
85′
11Мэтт Ритчи
8Харри Уинкс
24Мигель Альмирон
17Мусса Сиссоко
10Аллан Сен-Максимен
7Сон Хын Мин
22ДеАндре Йедлин
55′
18Джовани Ло Сельсо
62′
23Валентино Лазаро
11Эрик Ламела
42Набиль Бенталеб
86′
10Харри Кейн
74′90′
43Мэттью Лонгстафф
5Ян Фертонген
12Дуайт Гэйл
69′
27Лукас Моура
57′
9Жоэлинтон
23Стевен Бергвайн
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)8
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
6Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Кут(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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