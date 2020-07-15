«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 36-го тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 36-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В составе победителей в первом тайме забитым мячами отметились Давид Силва и Габриэл Жезус. Во второй половине игры у гостей отличился Дэвид Брукс.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 75 очков, команда остается на втором месте в чемпионате. В активе «Борнмута», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, 31 очко, команда находится на 18-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 21 июля на выезде сыграет с «Уотфордом». «Борнмут» двумя днями ранее дома встретится с «Саутгемптоном».
|Хосеп Гвардьола
|Эдди Хоуи
|Давид Сильва
|6′
|Дэвид Брукс(Каллум Уилсон)
|88′
|Габриэл Жезус(Давид Сильва)
|39′
|31
|Эдерсон
|12
|Аарон Рамсдейл
|5
|Джон Стоунс
|3
|Стив Кук
|30
|Николас Отаменди
|17
|Джек Стэйси
|21
|Давид Сильва
|21
|Диего Рико
|25
|Фернандинью
|26
|Ллойд Келли
17′
|47
|Фил Фоуден
|8
|Джефферсон Лерма
|2
|Кайл Уокер
45′
|4
|Дэн Гослинг
70′
|50
|Эрик Гарсия
90+4′
|16
|Льюис Кук
|22
|Бенжамен Менди
77′
|29
|Филип Биллинг
90′
|11
|Александр Зинченко
|44
|Сэм Сарридж
|8
|Илкай Гюндоган
68′
|7
|Джошуа Кинг
77′
|16
|Родриго Эрнандес
|22
|Харри Уилсон
|9
|Габриэл Жезус
77′
|9
|Доминик Соланке
69′
|26
|Рияд Махрез
|20
|Дэвид Брукс
|20
|Бернарду Силва
45′
|19
|Джуниор Станислас
69′
|7
|Рахим Стерлинг
|13
|Каллум Уилсон
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)