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22:17 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В составе победителей в первом тайме забитым мячами отметились Давид Силва и Габриэл Жезус. Во второй половине игры у гостей отличился Дэвид Брукс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 75 очков, команда остается на втором месте в чемпионате. В активе «Борнмута», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, 31 очко, команда находится на 18-й позиции.


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ОТВ

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 июля на выезде сыграет с «Уотфордом». «Борнмут» двумя днями ранее дома встретится с «Саутгемптоном».

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Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 3615.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаЭдди Хоуи
Голы
Давид Сильва6′
Дэвид Брукс(Каллум Уилсон)88′
Габриэл Жезус(Давид Сильва)39′
Составы команд
31Эдерсон
12Аарон Рамсдейл
5Джон Стоунс
3Стив Кук
30Николас Отаменди
17Джек Стэйси
21Давид Сильва
21Диего Рико
25Фернандинью
26Ллойд Келли
17′
47Фил Фоуден
8Джефферсон Лерма
2Кайл Уокер
45′
4Дэн Гослинг
70′
50Эрик Гарсия
90+4′
16Льюис Кук
22Бенжамен Менди
77′
29Филип Биллинг
90′
11Александр Зинченко
44Сэм Сарридж
8Илкай Гюндоган
68′
7Джошуа Кинг
77′
16Родриго Эрнандес
22Харри Уилсон
9Габриэл Жезус
77′
9Доминик Соланке
69′
26Рияд Махрез
20Дэвид Брукс
20Бернарду Силва
45′
19Джуниор Станислас
69′
7Рахим Стерлинг
13Каллум Уилсон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)14
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
10Фолы10
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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