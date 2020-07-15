«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ

Встреча прошла в среду, 15 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В составе победителей в первом тайме забитым мячами отметились Давид Силва и Габриэл Жезус. Во второй половине игры у гостей отличился Дэвид Брукс.