«Болонья» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 1:1. Неаполитанцев вперед вывел гол Костаса Маноласа на седьмой минуте, а хозяева отыгрались на 80-й минуте после точного удара Мусы Барроу.

«Наполи» набрал 53 очка и идет на шестом месте в серии А, но неаполитанцев догнал «Милан», переигравший дома «Парму» со счетом 3:1. У «Милана» отличились Франк Кесси (55), Алессио Романьоли (59) и Хакан Чалханоглу (77), у «Пармы» мяч забил Ясмин Куртич (44).

В еще одном матче «Сампдория» дома разгромила «Кальяри» — 3:0. Дубль сделал Федерико Бонаццоли (41 и 53), один мяч забил Маноло Габбьядини (8).