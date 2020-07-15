«Болонья» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболисты «Наполи» на выезде сыграли вничью с «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболисты «Наполи» на выезде сыграли вничью с «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 1:1. Неаполитанцев вперед вывел гол Костаса Маноласа на седьмой минуте, а хозяева отыгрались на 80-й минуте после точного удара Мусы Барроу.
«Наполи» набрал 53 очка и идет на шестом месте в серии А, но неаполитанцев догнал «Милан», переигравший дома «Парму» со счетом 3:1. У «Милана» отличились Франк Кесси (55), Алессио Романьоли (59) и Хакан Чалханоглу (77), у «Пармы» мяч забил Ясмин Куртич (44).
В еще одном матче «Сампдория» дома разгромила «Кальяри» — 3:0. Дубль сделал Федерико Бонаццоли (41 и 53), один мяч забил Маноло Габбьядини (8).
«Сампдория» набрала 38 очков и поднялась на 13-е место, «Болонья» (43) занимает 10-ю строчку, «Парма» (40) идет на 12-м месте, а «Кальяри» (41) располагается на 11-й позиции.