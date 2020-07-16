Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Фиорентина
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Верона
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Ювентус
33
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
15.07
Арсенал
Ливерпуль
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Зенит
Оренбург
41
Футбол. Зарубежный
15.07
Сампдория
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
15.07
Болонья
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
15.07
Милан
Парма
31
Футбол. Зарубежный
15.07
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
15.07
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
15.07
Манчестер Сити
Борнмут
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Спартак
Ахмат
30
Футбол. Премьер-лига
15.07
Крылья Советов
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
15.07
Урал
Арсенал Т
13
Все события
Фоторепортажи
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Ливерпулем»

В Лондоне состоялся матч 36-го тура АПЛ.

Наверх
Источник: AP 2020

«Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте гостей вперёд вывел Садио Мане. Но ещё в первом тайме Александер Ляказетт сравнял счёт, а перед самым перерывом Рейсс Нелсон забил второй мяч лондонцев. Отыграться гостям уже так и не удалось.

«Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. «Арсенал» в 37-м туре сыграет в гостях с «Астон Виллой».

Читайте также
Арсенал
2:1
Первый тайм: 2:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3615.07.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаЮрген Клопп
Голы
Александр Ляказетт32′
Садио Мане(Эндрю Робертсон)20′
Рис Нелсон(Александр Ляказетт)44′
Составы команд
26Эмилиано Мартинес
1Алиссон
3Киран Тирни
4Виргил ван Дейк
16Роб Холдинг
12Джо Гомес
23Давид Луиз
26Эндрю Робертсон
34Гранит Джака
81′
66Трент Александр-Арнолд
48′
19Николя Пепе
3Фабинью
17Седрик Суариш
76′
10Садио Мане
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
5Джорджиньо Вайналдум
83′
11Лукас Торрейра
46′57′
23Джердан Шачири
8Дани Себальос
90+1′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
61′
9Александр Ляказетт
57′
8Наби Кейта
28Джозеф Уиллок
9Роберту Фирмину
61′
24Рис Нелсон
57′
18Такуми Минамино
14Пьер-Эмерик Обамеянг
11Мохамед Салах
83′
77Букайо Сака
85′
27Дивок Ориги
31Сеад Колашинац
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)15
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые13
14Фолы11
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Судьи снова обидели «Спартак». В этот раз команда разозлилась
«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Зенит» отправил «Оренбург» в ФНЛ. Дзюба стал лучшим бомбардиром
«Урал» проиграл «Арсеналу», несмотря на виртуозный гол Бикфалви
«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
Пашалич был не нужен «Спартаку», а сейчас он лидер в «Аталанте»
Федун: Продам «Спартак» за рубль. Готовы тратить 10 миллиардов?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь