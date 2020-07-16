«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Ливерпулем»

Источник: AP 2020

«Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте гостей вперёд вывел Садио Мане. Но ещё в первом тайме Александер Ляказетт сравнял счёт, а перед самым перерывом Рейсс Нелсон забил второй мяч лондонцев. Отыграться гостям уже так и не удалось.

«Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

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