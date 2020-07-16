«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Ливерпулем»
В Лондоне состоялся матч 36-го тура АПЛ.
В Лондоне состоялся матч 36-го тура АПЛ.
«Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
На 20-й минуте гостей вперёд вывел Садио Мане. Но ещё в первом тайме Александер Ляказетт сравнял счёт, а перед самым перерывом Рейсс Нелсон забил второй мяч лондонцев. Отыграться гостям уже так и не удалось.
«Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. «Арсенал» в 37-м туре сыграет в гостях с «Астон Виллой».
|Микель Артета
|Юрген Клопп
|Александр Ляказетт
|32′
|Садио Мане(Эндрю Робертсон)
|20′
|Рис Нелсон(Александр Ляказетт)
|44′
|26
|Эмилиано Мартинес
|1
|Алиссон
|3
|Киран Тирни
|4
|Виргил ван Дейк
|16
|Роб Холдинг
|12
|Джо Гомес
|23
|Давид Луиз
|26
|Эндрю Робертсон
|34
|Гранит Джака
81′
|66
|Трент Александр-Арнолд
48′
|19
|Николя Пепе
|3
|Фабинью
|17
|Седрик Суариш
76′
|10
|Садио Мане
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
83′
|11
|Лукас Торрейра
46′57′
|23
|Джердан Шачири
|8
|Дани Себальос
90+1′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
61′
|9
|Александр Ляказетт
57′
|8
|Наби Кейта
|28
|Джозеф Уиллок
|9
|Роберту Фирмину
61′
|24
|Рис Нелсон
57′
|18
|Такуми Минамино
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|11
|Мохамед Салах
83′
|77
|Букайо Сака
85′
|27
|Дивок Ориги
|31
|Сеад Колашинац
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|13
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)