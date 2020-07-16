Дикие фэйлы ван Дейка и Алиссона, странная победа «Арсенала», 200-й гол Кейна. Что сегодня было в АПЛ
Много интересного.
Много интересного.
«Тоттенхэм» Моуринью пока больше мучается, чем играет в футбол — зато выиграл North London Derby в воскресенье. Победили «Арсенал», обогнали «Арсенал» — это для «шпор» всегда важно. C «Ньюкаслом», у которого мотивации — примерно ноль (команда Брюса не вылетит, но и в еврокубки не попадет) Сон и Ко сыграли «на позитиве». Качественная тренировка — с хорошим настроением, без зрителей и с довольно пассивным соперником. У «Ньюкасла» только
Но в целом «Тоттенхэм» контролировал все — сыграл не ярко, но эффективно. Еще в первом тайме Сон идеально реализовал момент — катнул мяч и между ног Йедлину, и в самый уголочек ворот Дубравки. Мэтт Ричи страшной пушкой из ничего сравнял счет, но 200-й гол Кейна в клубной карьере (кивок головы, ноу ченс для Дубравки) — и вторая подряд победа «Тоттенхэма». Ну, а Харри в 200-й раз доказал, что он не «форвард одного сезона». 201-й гол англичанин тоже успел записать в свою карточку результативности — 3:1.
«Шпоры» — на седьмом месте и
А вот «Манчестер Сити» будет играть в ЛЧ в следующем сезоне. «Сити» — точно второй, и, главное, выиграл апелляцию на свой бан за нарушение
Но вчера «Сити» сыграл так себе. По своим меркам. Да, «горожане» задавили пытающийся спастись от вылета «Борнмут» по владению. Аж 76 процентов. Но при этом «Борнмут», как ни странно, чаще бил (9−7) и вообще смотрелся очень бодро. У Станисласа, Соланке и Билинга были отличные моменты, но Эдерсон (и штанга) тащили все. А «Сити» просто на классе закатил два гола уже к 39-й минуте — Давид Сильва и Габи Жезус. Испанец топово положил со штрафного — возможно, это прощальный гол креативщика за «Сити». По окончании сезона 34-летний Сильва покидает «МС».
«Борнмут» рубился до последнего и
Главный матч тура — ищущий себя «Арсенал» и уже нашедший золото АПЛ «Ливерпуль». Артета после фэйла с «Тоттенхэмом» прилично встряхнул состав — на банку отправились Мустафи, Колашинац, Бельерин, Себальос и даже Обамеянг. Плюс испанский коуч отказался от схемы с 3 центрдефами — классические 4231. Юрген Клопп после чемпионства ротирует состав и дает практику молодым. Но вчера — только лучшие силы «Ливерпуля». Никаких экспериментов, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Ван Дейк, Трент, Фирмино, Мане, Салах и другие — все в сборе.
Стартовал матч буднично. Чемпионы творили, что хотели, и уже на 20-й минуте распечатали несчастного Мартинеса. Сработал прессинг «Ливерпуля» — подключение Робертсона — пас между ног Давиду Луизу (ну, как обычно) — четкий финишинг от Мане. Слишком простой гол «Ливерпуля».
Но игроки «красных» — тоже люди. Даже роботообразный Ван Дейк и бразильская стена Алиссон. 34 минуты «Арсенал» вообще не знал, что делать с мячом, и тут пришла неожиданная помощь от… министра обороны «Ливерпуля». Вирджил под давлением Риса Нельсона отдал пас назад — но не Алиссону, а Александру Ляказзету. Француз был не против и забил гол. Гол, который на ровном месте привез Ван Дейк.
Дальше — тоже самое. «Арсенал» не мог выйти
Удары в первом тайме, если что — 2:7. «Арсенал» ни разу даже не пробил по воротам «Ливерпуля» в человеческой атаке. Только после диких фэйлов ван Дейка и Алиссона.
Во втором тайме «Ливерпуль» давил