«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 16 июля. «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.
ТАСС, 16 июля. «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.
В составе хозяев мячи забили Филип Джуричич (29-я минута), Доменико Берарди (51) и Франческо Капуто (54). У гостей отличились Данило (5), Гонсало Игуаин (12) и Алекс Сандро (64). Данило 15 июля исполнилось 29 лет, он стал вторым футболистом в текущем сезоне первенства, который отличился в день рождения.
«Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата, в активе клуба 77 очков. «Сассуоло» не проигрывает седьмой матч подряд, трижды сыграв вничью. Клуб располагается на восьмой строчке, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 20 июля примут «Лацио», «Сассуоло» 18 июля на выезде сыграет с «Кальяри».
Результаты других матчей игрового дня:
«Болонья» — «Наполи» — 1:1;.
«Милан» — «Парма» — 3:1;.
«Сампдория» — «Кальяри» — 3:0;.
«Лечче» — «Фиорентина» — 1:3;.
«Рома» — «Верона» — 2:1;.
«Удинезе» — «Лацио» — 0:0.