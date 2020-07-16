«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

В составе хозяев мячи забили Филип Джуричич (29-я минута), Доменико Берарди (51) и Франческо Капуто (54). У гостей отличились Данило (5), Гонсало Игуаин (12) и Алекс Сандро (64). Данило 15 июля исполнилось 29 лет, он стал вторым футболистом в текущем сезоне первенства, который отличился в день рождения.