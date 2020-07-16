Сульшер: Нечестно, что у «Челси» больше времени на подготовку к Кубку

Источник: AP 2020

«Челси» сыграл матч 36-го тура чемпионата Англии с «Норвичем» (1:0) во вторник, «Манчестер Юнайтед» предстоит провести свою встречу в четверг вечером, соперником манкунианцев будет «Кристал Пэлас». Полуфинальный матч Кубка Англии против «Челси» пройдет в воскресенье на стадионе «Уэмбли».

«Беспокоит, что у них есть на 48 часов больше для отдыха и восстановления, чем у нас. Это несправедливо, хотя мы говорили о честном расписании возобновления сезона, — цитирует Сульшера агентство Рейтер. — Сейчас я думаю об игре в четверг, которую мы должны выиграть».

«Следующие две недели будут сумбурными, но мы очень хорошо подготовлены. Ребята уже много лет не ощущали такую форму», — добавил тренер.