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12:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сульшер: Нечестно, что у «Челси» больше времени на подготовку к Кубку

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает несправедливым то, что у лондонского «Челси» будет на 48 часов больше на подготовку к полуфинальному матчу Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

«Челси» сыграл матч 36-го тура чемпионата Англии с «Норвичем» (1:0) во вторник, «Манчестер Юнайтед» предстоит провести свою встречу в четверг вечером, соперником манкунианцев будет «Кристал Пэлас». Полуфинальный матч Кубка Англии против «Челси» пройдет в воскресенье на стадионе «Уэмбли».

«Беспокоит, что у них есть на 48 часов больше для отдыха и восстановления, чем у нас. Это несправедливо, хотя мы говорили о честном расписании возобновления сезона, — цитирует Сульшера агентство Рейтер. — Сейчас я думаю об игре в четверг, которую мы должны выиграть».

«Следующие две недели будут сумбурными, но мы очень хорошо подготовлены. Ребята уже много лет не ощущали такую форму», — добавил тренер.

После возобновления сезона премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы и завершил две игры вничью.

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