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12:53 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК выбрала стадионы для проведения всех матчей КПЛ в одной локации

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела видеоконференцию с руководителями клубов, на которой обсудила вопрос о возобновлении сезона в премьер-лиге, первой и второй лигах, а также Кубка страны. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Рассмотрен вопрос о проведении нескольких туров КПЛ в одной локации. Один из вариантов — пара городов Алматы — Талгар, где проинспектированы четыре стадион. Допуск имеют «Центральный» и «Жас Кыран», а на стадионе в академии имени Сегизбаева и базе национальных сборов выявлены несоответствие требования, но при устранений недостатков на них разрешат проводить игры.

Первую лигу предложили провести в один круг с делением клубов на две конференции. Матчи предлагается провести в единой локации — место выберут позднее.

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Вторая лига не будет отменена, но может пройти в сжатые сроки. Государственные органы посоветовали ПФЛК и Казахстанской федерации футбола (КФФ) пока воздержать от проведения этого турнира из-за большого количества несовершеннолетних игроков.

Планирование Кубок Казахстана будет рассмотрено после возобновления КПЛ и презентации обновленного календаря.

«Все представленные проекты в обязательном порядке будут согласованы с Министерством культуры и спорта РК, Министерством здравоохранения РК. Возобновление соревнований может быть возможно в случае получения соответствующего разрешения от государственной комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Клубам были представлены планы, разработанные исходя из текущей эпидемиологической ситуации в стране. Все меры обусловлены необходимостью карантинных мероприятий в ближайшее время, а также ужесточением протокола проведения матчей в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении ПФЛК.

Напомним, что в марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина в стране из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.

14 июня КФФ сообщила, что договорилась с минспорта о проведении матчей КЛП в одной локации, но решение примет госкомиссия. Карантин в Казахстане действует до 2 августа.

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