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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался бывший игрок карагандинского «Шахтера»

На 83-м году жизни сегодня, 16 июля, скончался бывший футболист карагандинского «Шахтера» Лазарь Бурд, сообщает Moldfootball.com.

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Также Бурд играл за кишиневскую «Молдову». В составе «Шахтера» защитник в 1963 году провел 30 матчей во второй по силе лиге СССР.

После завершения карьеры Бурд работал начальником кишиневского «Нистру», который в 1973 году пробился в высший дивизион. По данным FootballFacts.ru, ветеран молдавского футбола умер в российском Сочи, где проживал в последние годы.

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