Скончался бывший игрок карагандинского «Шахтера»

Также Бурд играл за кишиневскую «Молдову». В составе «Шахтера» защитник в 1963 году провел 30 матчей во второй по силе лиге СССР.

После завершения карьеры Бурд работал начальником кишиневского «Нистру», который в 1973 году пробился в высший дивизион. По данным FootballFacts.ru, ветеран молдавского футбола умер в российском Сочи, где проживал в последние годы.