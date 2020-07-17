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00:16 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании

ТАСС, 17 июля. Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу. В матче предпоследнего, 37-го тура команда обыграла дома «Вильярреал» со счетом 2:1 благодаря дублю Карима Бензема и стала недосягаема для идущей второй «Барселоны».

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Источник: AP 2020

За тур до конца «Реал» набрал 86 очков, в активе «Барселоны» 79 очков. Каталонский клуб в параллельном матче в большинстве дома проиграл «Осасуне» (1:2).

Последний раз «Реал» терял очки в матче чемпионата 8 марта, уступив в гостях «Бетису» (1:2), после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После паузы клуб победил во всех 10 матчах, пропустив лишь три мяча.

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Мадридцы стали чемпионами впервые с сезона-2016/17. Этот титул стал 34-м для «Реала», королевский клуб является рекордсменом по этому показателю («Барселона» 26 раз выигрывала титул национального чемпиона). Помимо этого, мадридцы являются рекордсменами по количеству побед в Лиге чемпионов (13). Также «Реал» 19 раз становился обладателем Кубка Испании, 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, на международной арене клуб дважды завоевал Кубок УЕФА и по четыре раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Главным тренером «Реала» в текущем сезоне является бывший игрок клуба Зинедин Зидан. В течение карьеры игрока он стал обладателем шести трофеев в составе команды, а в 2016 году был назначен главным тренером и проработал в клубе до конца сезона-2017/18. За это время под его руководством клуб выиграл Суперкубок Испании, по два раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал первой командой в истории, трижды кряду выигравшей Лигу чемпионов. На пост главного тренера «Реала» Зидан вернулся перед началом сезона-2019/20 и во второй раз в тренерской карьере выиграл чемпионат Испании, ранее «Реал» завоевал Суперкубок Испании.

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Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 3716.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХавьер Кальеха
Голы
Карим Бензема(Лука Модрич)29′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Перес Марио Гаспар)83′
Карим Бензема77′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Андрес Серхио Асенхо
4Серхио Рамос
2Перес Марио Гаспар
5Рафаэль Варан
4Пау Торрес
23Ферлан Менди
16Хави Кинтилья
68′
14Каземиру
22Суфиан Шакла
18′
9Карим Бензема
7Херард Морено
2Даниэль Карвахаль
54′85′
20Рубен Пенья
45′
15Федерико Вальверде
21Бруно Сориано
8Тони Кроос
84′
15Мануэль Морланес
63′
22Франсиско Роман Иско
86′
8Санти Касорла
10Лука Модрич
62′85′
19Андре-Франк Замбо
82′
17Лукас Васкес
14Ману Тригерос
7Эден Азар
62′
23Бордонадо Мойсес Гомес
63′
20Марко Асенсио
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
27Родригу
62′
11Самуэль Чиквуэзе
45′
25Винисиус Жуниор
24Хавьер Онтиверос
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
13Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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