Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании

За тур до конца «Реал» набрал 86 очков, в активе «Барселоны» 79 очков. Каталонский клуб в параллельном матче в большинстве дома проиграл «Осасуне» (1:2).
Последний раз «Реал» терял очки в матче чемпионата 8 марта, уступив в гостях «Бетису» (1:2), после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После паузы клуб победил во всех 10 матчах, пропустив лишь три мяча.
Мадридцы стали чемпионами впервые с сезона-2016/17. Этот титул стал 34-м для «Реала», королевский клуб является рекордсменом по этому показателю («Барселона» 26 раз выигрывала титул национального чемпиона). Помимо этого, мадридцы являются рекордсменами по количеству побед в Лиге чемпионов (13). Также «Реал» 19 раз становился обладателем Кубка Испании, 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, на международной арене клуб дважды завоевал Кубок УЕФА и по четыре раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Главным тренером «Реала» в текущем сезоне является бывший игрок клуба Зинедин Зидан. В течение карьеры игрока он стал обладателем шести трофеев в составе команды, а в 2016 году был назначен главным тренером и проработал в клубе до конца сезона-2017/18. За это время под его руководством клуб выиграл Суперкубок Испании, по два раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал первой командой в истории, трижды кряду выигравшей Лигу чемпионов. На пост главного тренера «Реала» Зидан вернулся перед началом сезона-2019/20 и во второй раз в тренерской карьере выиграл чемпионат Испании, ранее «Реал» завоевал Суперкубок Испании.