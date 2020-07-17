«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»

Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд. На 56-й минуте Джордан Айю забил гол, но он был отменён с помощью VAR. На 78-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Антони Марсьяль с передачи Рашфорда.