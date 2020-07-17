«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»
В матче 36-го тура английской
В матче 36-го тура английской
Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд. На 56-й минуте Джордан Айю забил гол, но он был отменён с помощью VAR. На 78-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Антони Марсьяль с передачи Рашфорда.
«Манчестер Юнайтед», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 22 июля.
В другом матче 36-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1.
|Рой Ходжсон
|Уле Гуннар Сульшер
|Маркус Рэшфорд
|45+1′
|Антони Марсьяль(Маркус Рэшфорд)
|78′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Давид де Хеа
|2
|Джоэл Уорд
|2
|Виктор Линделеф
|6
|Скотт Данн
|5
|Харри Магуайр
65′
|12
|Мамаду Сако
|24
|Тимоти Фосу-Менса
|4
|Лука Миливоевич
90+3′
|29
|Аарон Ван-Биссака
36′
|9
|Джордан Айю
|6
|Поль Погба
|10
|Эндрос Таунсенд
|18
|Бруну Фернандеш
|11
|Вильфрид Заа
|9
|Антони Марсьяль
|3
|Патрик ван Анхолт
84′
|10
|Маркус Рэшфорд
|39
|Тайрик Митчелл
|39
|Скотт Мактоминэй
63′
|18
|Джеймс Макартур
72′
|31
|Неманья Матич
|15
|Джеффри Шлупп
|26
|Мэйсон Гринвуд
62′
|22
|Джеймс Маккарти
83′
|14
|Джесси Лингард
|44
|Джайро Ридевалд
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)