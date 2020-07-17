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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт, ассистировали ему судьи на линиях Гарри Леннард и Дерек Итон.

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Источник: AP 2020

Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд. На 56-й минуте Джордан Айю забил гол, но он был отменён с помощью VAR. На 78-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Антони Марсьяль с передачи Рашфорда.

«Манчестер Юнайтед», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 22 июля.

В другом матче 36-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1.

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Кристал Пэлас
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 3616.07.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонУле Гуннар Сульшер
Голы
Маркус Рэшфорд45+1′
Антони Марсьяль(Маркус Рэшфорд)78′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Давид де Хеа
2Джоэл Уорд
2Виктор Линделеф
6Скотт Данн
5Харри Магуайр
65′
12Мамаду Сако
24Тимоти Фосу-Менса
4Лука Миливоевич
90+3′
29Аарон Ван-Биссака
36′
9Джордан Айю
6Поль Погба
10Эндрос Таунсенд
18Бруну Фернандеш
11Вильфрид Заа
9Антони Марсьяль
3Патрик ван Анхолт
84′
10Маркус Рэшфорд
39Тайрик Митчелл
39Скотт Мактоминэй
63′
18Джеймс Макартур
72′
31Неманья Матич
15Джеффри Шлупп
26Мэйсон Гринвуд
62′
22Джеймс Маккарти
83′
14Джесси Лингард
44Джайро Ридевалд
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)17
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
10Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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