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00:41 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июля. «Валенсия» на своем поле обыграла «Эспаньол» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч в игре забил Кевин Гамейро (17-я минута). Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 72-й минуте матча. В компенсированное время защитник «Валенсии» Хауме Коста получил красную карточку и покинул поле.

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В другом матче игрового дня «Мальорка» дома в меньшинстве проиграла «Гранаде» со счетом 1:2. Команда лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.

В турнирной таблице «Валенсия» идет на восьмом месте, набрав 53 очка. «Эспаньол» проиграл восьмой матч подряд, клуб ранее досрочно вылетел во второй дивизион, в его активе 24 очка. В заключительном туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Севильей», а «Эспаньол» примет «Сельту». Все матчи последнего тура пройдут 19 июля.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Эйбар» — «Вальядолид» — 3:1;.
  • «Атлетик» — «Леганес» — 0:2;.
  • «Барселона» — «Осасуна» — 1:2;.
  • «Бетис» — «Алавес» — 1:2;.
  • «Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0;.
  • «Сельта» — «Леванте» — 2:3;.
  • «Хетафе» — «Атлетико» — 0:2.
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Валенсия
1:0
Первый тайм: 1:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 3716.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко ВороФрансиско Руфете
Голы
Кевин Гамейро(Ферран Торрес)17′
Составы команд
13Яспер Силлессен
13Родригес Диего Лопес
3Хауме Коста
90+1′
2Пипа Авила
39′
33Уго Гильямон
15Сильва Давид Лопес
6Жоффре Кондогбья
17Дидак Вила
69′
8Карлос Солер
18Леандро Кабрера
7Гонсалу Гедеш
23Адриан Эмбарба
2Тьерри Коррейа
71′
20Бернардо Эспиноса
81′85′
25Алессандро Флоренци
26Поль Лосано
12Муктар Диакаби
59′77′
10Серхи Дардер
85′
5Габриэл Паулиста
33Нико Меламед
16Ли Кан Ин
63′
21Марк Рока
64′
17Франсис Коклен
80′
14Оскар Мелендо
9Кевин Гамейро
78′
7У Лэй
85′
22Макси Гомес
22Матиас Варгас
20Ферран Торрес
72′
11Гомес Рауль де Томас
66′70′
11Денис Черышев
31Виктор Кампусано
Статистика
2Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)18
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
9Фолы18
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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