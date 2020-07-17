«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 17 июля. «Валенсия» на своем поле обыграла «Эспаньол» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 17 июля. «Валенсия» на своем поле обыграла «Эспаньол» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Кевин Гамейро (17-я минута). Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 72-й минуте матча. В компенсированное время защитник «Валенсии» Хауме Коста получил красную карточку и покинул поле.
В другом матче игрового дня «Мальорка» дома в меньшинстве проиграла «Гранаде» со счетом 1:2. Команда лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.
В турнирной таблице «Валенсия» идет на восьмом месте, набрав 53 очка. «Эспаньол» проиграл восьмой матч подряд, клуб ранее досрочно вылетел во второй дивизион, в его активе 24 очка. В заключительном туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Севильей», а «Эспаньол» примет «Сельту». Все матчи последнего тура пройдут 19 июля.
Результаты других матчей игрового дня:
|Сальвадор Гонсалес Марко Воро
|Франсиско Руфете
|Кевин Гамейро(Ферран Торрес)
|17′
|13
|Яспер Силлессен
|13
|Родригес Диего Лопес
|3
|Хауме Коста
90+1′
|2
|Пипа Авила
39′
|33
|Уго Гильямон
|15
|Сильва Давид Лопес
|6
|Жоффре Кондогбья
|17
|Дидак Вила
69′
|8
|Карлос Солер
|18
|Леандро Кабрера
|7
|Гонсалу Гедеш
|23
|Адриан Эмбарба
|2
|Тьерри Коррейа
71′
|20
|Бернардо Эспиноса
81′85′
|25
|Алессандро Флоренци
|26
|Поль Лосано
|12
|Муктар Диакаби
59′77′
|10
|Серхи Дардер
85′
|5
|Габриэл Паулиста
|33
|Нико Меламед
|16
|Ли Кан Ин
63′
|21
|Марк Рока
64′
|17
|Франсис Коклен
80′
|14
|Оскар Мелендо
|9
|Кевин Гамейро
78′
|7
|У Лэй
85′
|22
|Макси Гомес
|22
|Матиас Варгас
|20
|Ферран Торрес
72′
|11
|Гомес Рауль де Томас
66′70′
|11
|Денис Черышев
|31
|Виктор Кампусано
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)