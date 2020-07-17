«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу

Единственный мяч в игре забил Кевин Гамейро (17-я минута). Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 72-й минуте матча. В компенсированное время защитник «Валенсии» Хауме Коста получил красную карточку и покинул поле.

В другом матче игрового дня «Мальорка» дома в меньшинстве проиграла «Гранаде» со счетом 1:2. Команда лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.

В турнирной таблице «Валенсия» идет на восьмом месте, набрав 53 очка. «Эспаньол» проиграл восьмой матч подряд, клуб ранее досрочно вылетел во второй дивизион, в его активе 24 очка. В заключительном туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Севильей», а «Эспаньол» примет «Сельту». Все матчи последнего тура пройдут 19 июля.