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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос и Марсело стали самыми титулованными игроками в истории «Реала»

Защитники мадридского «Реала» Серхио Рамос и Марсело выиграли 22-й по счёту трофей в составе «сливочных».

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Источник: AFP 2020

Футболисты стали самыми титулованными в истории испанского клуба.

Марсело и Рамос пять раз выигрывали чемпионат Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, дважды становились обладателями Кубка Испании, четырежды — Суперкубка Испании. Бразилец и испанец три раза побеждали с командой в финале Суперкубке УЕФА и четыре раза — в финале клубного чемпионата мира.

Мадридский «Реал» в 37-м туре Примеры обыграл «Вильярреал» (2:1) и завоевал титул чемпиона Испании.

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.

Встреча «Реала» с «Вильярреалом» проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч.

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Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 3716.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХавьер Кальеха
Голы
Карим Бензема(Лука Модрич)29′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Перес Марио Гаспар)83′
Карим Бензема77′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Андрес Серхио Асенхо
4Серхио Рамос
2Перес Марио Гаспар
5Рафаэль Варан
4Пау Торрес
23Ферлан Менди
16Хави Кинтилья
68′
14Каземиру
22Суфиан Шакла
18′
9Карим Бензема
7Херард Морено
2Даниэль Карвахаль
54′85′
20Рубен Пенья
45′
15Федерико Вальверде
21Бруно Сориано
8Тони Кроос
84′
15Мануэль Морланес
63′
22Франсиско Роман Иско
86′
8Санти Касорла
10Лука Модрич
62′85′
19Андре-Франк Замбо
82′
17Лукас Васкес
14Ману Тригерос
7Эден Азар
62′
23Бордонадо Мойсес Гомес
63′
20Марко Асенсио
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
27Родригу
62′
11Самуэль Чиквуэзе
45′
25Винисиус Жуниор
24Хавьер Онтиверос
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
13Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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