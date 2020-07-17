Зинедин Зидан: Этому выигрышу чемпионата Испании я рад больше, чем победе в ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал завоевание титула чемпиона Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:1).
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал завоевание титула чемпиона Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:1).
«Это потрясающее чувство, потому
Мы были лучшими, потому что мы те, кто набрал наибольшее количество очков. И всё. Для меня это один из лучших дней в качестве тренера. Празднование титула — странный момент для всех, нам бы хотелось быть с нашими фанатами, но даже находясь дома, они наверняка счастливы.
Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, — приводит слова Зидана Marca.
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры.
|Зинедин Зидан
|Хавьер Кальеха
|Карим Бензема(Лука Модрич)
|29′
|Висенте де ла Фуэнте Иборра(Перес Марио Гаспар)
|83′
|Карим Бензема
|77′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|4
|Серхио Рамос
|2
|Перес Марио Гаспар
|5
|Рафаэль Варан
|4
|Пау Торрес
|23
|Ферлан Менди
|16
|Хави Кинтилья
68′
|14
|Каземиру
|22
|Суфиан Шакла
18′
|9
|Карим Бензема
|7
|Херард Морено
|2
|Даниэль Карвахаль
54′85′
|20
|Рубен Пенья
45′
|15
|Федерико Вальверде
|21
|Бруно Сориано
|8
|Тони Кроос
84′
|15
|Мануэль Морланес
63′
|22
|Франсиско Роман Иско
86′
|8
|Санти Касорла
|10
|Лука Модрич
62′85′
|19
|Андре-Франк Замбо
82′
|17
|Лукас Васкес
|14
|Ману Тригерос
|7
|Эден Азар
62′
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
63′
|20
|Марко Асенсио
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|27
|Родригу
62′
|11
|Самуэль Чиквуэзе
45′
|25
|Винисиус Жуниор
|24
|Хавьер Онтиверос
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)