Зинедин Зидан: Этому выигрышу чемпионата Испании я рад больше, чем победе в ЛЧ

«Это потрясающее чувство, потому что-то, что сделали игроки, впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Залог успеха — это игроки, которые сражаются на поле. Это правда, что в этом есть и моя роль, но они те, кто верит в мои идеи. Это впечатляющая команда, и когда я вижу их такими счастливыми, я очень рад. Даже те, кто играл меньше, внесли свой вклад и были преданы делу.