Тибо Куртуа — второй игрок в истории, выигравший Ла Лигу с двумя клубами из Мадрида

Куртуа стал вторым игроком в истории, которому удалось завоевать чемпионат Испании в составе двух клубов из мадрида — «Реала» и «Атлетико». Первым игроком был форвард Хосе Луис Перес-Пайе, который стал чемпионом с «Атлетико» в 1951 году, а в 1954 и 1955 годах с «Реалом».

Ранее Куртуа стал первым вратарём «Реала» с 1988 года с 18 играми на ноль в одном сезоне Ла Лиги. Бельгиец стал игроком мадридского «Реала» в августе 2018 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 35 млн. С момента перехода в составе «сливочных» Тибо провёл 75 встреч, из которых 31 матч завершил без пропущенных мячей, став обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2018/2019 и победителем клубного чемпионата мира в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.