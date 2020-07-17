Месси: Проиграли Ла Лигу из-за своих ошибок, а не из-за успехов «Реала»
«Барселона» проиграла «Реалу» в споре за победу в чемпионате Испании по футболу
«Барселона» проиграла «Реалу» в споре за победу в чемпионате Испании по футболу
«Реал» в четверг в матче 37-го тура победил «Вильярреал» (2:1) и досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, мадридцы набрали 30 очков, одержав десять побед подряд, а «Барселона» — 21 очко. Перед заключительным туром «Реал» опережает каталонцев на семь баллов.
«Я уже говорил, что если мы будем продолжать в том же духе, этого будет недостаточно для Лиги чемпионов, и это не дало нам победить в чемпионате Испании. Нам придется многое изменить, если мы хотим
«Реал» сделал свое дело после паузы и не проигрывал матчи. но мы им очень помогли, чтобы они стали чемпионами. Мы теряли очки, которые не должны были терять. Надо критиковать себя. Мы «Барселона», мы должны выигрывать всё, — добавил Месси.