Месси: Проиграли Ла Лигу из-за своих ошибок, а не из-за успехов «Реала»

Источник: Reuters

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий От лохматого мальчишки до бородатого лидера команды — один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси за 15 лет в игре сменил множество образов.

«Реал» в четверг в матче 37-го тура победил «Вильярреал» (2:1) и досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, мадридцы набрали 30 очков, одержав десять побед подряд, а «Барселона» — 21 очко. Перед заключительным туром «Реал» опережает каталонцев на семь баллов.

«Я уже говорил, что если мы будем продолжать в том же духе, этого будет недостаточно для Лиги чемпионов, и это не дало нам победить в чемпионате Испании. Нам придется многое изменить, если мы хотим что-то с этим сделать, нужно больше критиковать себя, начинать с себя. Мы проиграли из-за наших ошибок, а не из-за успехов “Реала”, как многие говорят», — цитирует Месси AS.

«Реал» сделал свое дело после паузы и не проигрывал матчи. но мы им очень помогли, чтобы они стали чемпионами. Мы теряли очки, которые не должны были терять. Надо критиковать себя. Мы «Барселона», мы должны выигрывать всё, — добавил Месси.