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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» отреагировала на чемпионство «Реала»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» выразила поздравления мадридскому «Реалу» с завоеванием титула чемпионов Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).

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Источник: AP 2020

«Поздравляем мадридский “Реал” с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», — говорится в сообщении каталонского клуба в «Твиттере».

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 7 очков.

Встреча «Реала» с «Вильярреалом» проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот.

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