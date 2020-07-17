«Барселона» отреагировала на чемпионство «Реала»

Источник: AP 2020

«Поздравляем мадридский “Реал” с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», — говорится в сообщении каталонского клуба в «Твиттере».

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 7 очков.