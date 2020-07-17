Президент «Реала»: Серхио Рамос проведёт в клубе всю свою жизнь
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал досрочное чемпионство «Королевского клуба» в чемпионате Испании.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал досрочное чемпионство «Королевского клуба» в чемпионате Испании.
«Серхио Рамос проведёт в «Реале» всю свою жизнь. Новый контракт? Не потому что столько разговоров о том, что он может покинуть клуб, а для спокойствия самого Серхио. Он счастлив и был не просто капитаном, он руководил командой, имея потрясающие лидерские качества, и занимает очень важное место в этой работе.
Каждый игрок внёс свой огромный вклад. Особенно Бензема, который сегодня забил два гола, наши вратари, Серхио Рамос, который больше чем просто капитан, Каземиро, все… Мы хотели выиграть чемпионат в этом сезоне, а игроки воплотили это в жизнь, тренер словно вставил в них батарейки, Зидан является великим архитектором этого чемпионствa.
Мы работали с большим желанием и мотивацией к этому титулу. Это чемпионство войдёт в историю «Реала». VAR и критика президента «Барселоны» Бартомеу? Этот вопрос для Бутрагеньо (вице-президент «Реала». — Прим. «Чемпионата»), который очень агрессивен. Барто — друг, а «Барселона» — любимый клуб, хотя люди не верят в это. Это объединяет нас больше, чем разделяет. Мы оба очень страдаем без аудитории болельщиков, и именно об этом мы и говорили. 20% наших бюджетов зависят от публики.
Мне рассказали, что по статистике Зидан выигрывает титул каждые 19 игр. Зинедин — это благословение с небес, а тем, кто посмеет его критиковать, мы ответим завоёванными титулами, — цитирует Переса OK Diario.
|Зинедин Зидан
|Хавьер Кальеха
|Карим Бензема(Лука Модрич)
|29′
|Висенте де ла Фуэнте Иборра(Перес Марио Гаспар)
|83′
|Карим Бензема
|77′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|4
|Серхио Рамос
|2
|Перес Марио Гаспар
|5
|Рафаэль Варан
|4
|Пау Торрес
|23
|Ферлан Менди
|16
|Хави Кинтилья
68′
|14
|Каземиру
|22
|Суфиан Шакла
18′
|9
|Карим Бензема
|7
|Херард Морено
|2
|Даниэль Карвахаль
54′85′
|20
|Рубен Пенья
45′
|15
|Федерико Вальверде
|21
|Бруно Сориано
|8
|Тони Кроос
84′
|15
|Мануэль Морланес
63′
|22
|Франсиско Роман Иско
86′
|8
|Санти Касорла
|10
|Лука Модрич
62′85′
|19
|Андре-Франк Замбо
82′
|17
|Лукас Васкес
|14
|Ману Тригерос
|7
|Эден Азар
62′
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
63′
|20
|Марко Асенсио
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|27
|Родригу
62′
|11
|Самуэль Чиквуэзе
45′
|25
|Винисиус Жуниор
|24
|Хавьер Онтиверос
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)