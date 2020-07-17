Президент «Реала»: Серхио Рамос проведёт в клубе всю свою жизнь

Источник: Reuters

«Серхио Рамос проведёт в «Реале» всю свою жизнь. Новый контракт? Не потому что столько разговоров о том, что он может покинуть клуб, а для спокойствия самого Серхио. Он счастлив и был не просто капитаном, он руководил командой, имея потрясающие лидерские качества, и занимает очень важное место в этой работе.

Каждый игрок внёс свой огромный вклад. Особенно Бензема, который сегодня забил два гола, наши вратари, Серхио Рамос, который больше чем просто капитан, Каземиро, все… Мы хотели выиграть чемпионат в этом сезоне, а игроки воплотили это в жизнь, тренер словно вставил в них батарейки, Зидан является великим архитектором этого чемпионствa.

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Мы работали с большим желанием и мотивацией к этому титулу. Это чемпионство войдёт в историю «Реала». VAR и критика президента «Барселоны» Бартомеу? Этот вопрос для Бутрагеньо (вице-президент «Реала». — Прим. «Чемпионата»), который очень агрессивен. Барто — друг, а «Барселона» — любимый клуб, хотя люди не верят в это. Это объединяет нас больше, чем разделяет. Мы оба очень страдаем без аудитории болельщиков, и именно об этом мы и говорили. 20% наших бюджетов зависят от публики.