Зинедин Зидан выиграл 11-й трофей с «Реалом». Это лучший результат в истории клуба

Зидан с «Реалом» по два раза выигрывал Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира и три раза — Лигу чемпионов. Завоевание 11 трофеев — это лучший результат среди тренеров «сливочных» в истории клуба. Второй показатель в виде 8 трофеев у Мигеля Муньоса, возглавлявшего мадридский «Реал» с 1959 по 1974 год.