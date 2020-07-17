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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб обязали рассчитаться по долгам с игроком «Ордабасы»

Ранее он выступал в Казахстане за «Тобол».

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Палата РФС по разрешению споров обязала футбольный клуб «Енисей» погасить задолженность по премиям перед игроком «Ордабасы» Александром Клещенко, сообщает корреспондент Vesti.kz. К красноярскому клубу применен запрет на регистрацию новых игроков.

«Енисей» должен произвести выплаты по премиям за официальные игры сезона-2019/20, а также процентов за задержку этих выплат. В удовлетворении остальной части требований к клубу игроку отказано.

Напомним, что в 2019 году Клещенко выступал в КПЛ в составе костанайского «Тобола». На его счету 14 матчей в чемпионате и Кубке Казахстана. В прошедшее межсезонье он после «Енисея» присоединился к «Ордабасы». В текущем сезоне КПЛ 24-летний россиянин провел две игры за шымкентский клуб.

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