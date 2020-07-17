Зидан забрал титул. «Реал» стал чемпионом Испании по футболу

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Для «Реала» этот чемпионский титул стал 34-м в истории и первым с сезона-2016/17. В сезонах-2017/18 и 2018/19 мадридцы становились третьими, оба раза оказываясь ниже мадридского «Атлетико» и «Барселоны». За тур до конца чемпионата «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на семь очков, а занимающий третью строчку «Атлетико» — на 17 очков.

Главный тренер Зинедин Зидан во второй раз привел команду к чемпионству (первый титул был завоеван им в сезоне-2016/17). В первый период работы с клубом французский специалист был более успешен на международной арене — с 2016 по 2018 год он трижды выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а также по два раза побеждал в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. На национальном уровне за три сезона в его активе были трофеи чемпионата и Суперкубка Испании.

В 2018 году после третьего подряд триумфа в Лиге чемпионов Зидан покинул пост главного тренера «Реала», но работавшие после него Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари долго не продержались.

В марте 2019 года Зидан вернулся к работе с командой. В первый полноценный сезон после возвращения он завоевал уже второй трофей — в январе «Реал» выиграл Суперкубок Испании, который впервые проводился с участием четырех команд. Если суммировать оба периода работы Зидана с мадридским клубом, то на завоевание одного трофея ему нужно в среднем около 19 матчей.

При этом его работу нельзя назвать безошибочной. В чемпионате Испании команда потерпела поражения не от прямых конкурентов, а от клубов из нижней половины турнирной таблицы. Сильнее «Реала» были «Мальорка» (0:1), «Леванте» (0:1) и «Бетис» (1:2), все эти игры прошли на выезде. Всего же в 37 матчах новый чемпион Испании не смог выиграть в 11 встречах (восемь ничьих и три поражения).

В Кубке Испании «Реал» завершил выступление на стадии четвертьфинала, где команда дома уступила «Реал Сосьедаду» (3:4). Еще одно домашнее поражение может поставить крест на надеждах мадридцев на очередное завоевание главного еврокубка. До пандемии коронавируса команда Зидана на своем поле уступила английскому «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, ответная игра пройдет 7 августа в Манчестере. Если испанскому клубу удастся пройти команду Хосепа Гвардиолы, впереди его будет ждать мини-турнир в Португалии (четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в период с 12 по 23 августа).

«Барселона» помогла

Мадридцы до вызванной пандемией коронавируса паузы в марте 2020 года занимали первое место в турнирной таблице чемпионата Испании всего в девяти турах. По итогам отдельно взятых недель лидерство удерживали «Севилья», «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао, но главным конкурентом Зидана и его команды была «Барселона». Клуб из Каталонии занимал первую строчку на протяжении 11 туров подряд, когда руководство отправило в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде, а ему на смену пришел Кике Сетьен. После этой перестановки команда изменила игровую модель, но не до конца смогла приспособиться к требованиям нового наставника, что привело к нестабильным результатам.

Высокая плотность в лидирующей группе приводила к преимуществу конкурента при любой осечке. «Барселона» начала летний отрезок чемпионата уверенно, но после ничейного результат в игре с «Севильей» (0:0) так и не смогла вернуть себе лидерство. В период с 28-го по 37-й тур каталонцы потеряли также очки в матчах с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2).

«Реал» же выдал серию из 10 побед. В этих встречах команда Зидана пропустила всего четыре мяча, забив при этом 19 голов.

Главными авторами 34-го чемпионского титула в истории «Реала» стали три игрока — вратарь Тибо Куртуа, проведший 18 матчей «на ноль», защитник и капитан команды Серхио Рамос, забивший 10 мячей (второй показатель в клубе в текущем чемпионате) и нападающий Карим Бензема, который в 36 матчах чемпионата забил 21 мяч, что всего на два гола меньше, чем у лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

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В этом сезоне французский форвард вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «Реала» (246 голов), обойдя одного из самых прославленных игроков мадридского клуба венгра Ференца Пушкаша (242). Лидирует в списке ушедший в итальянский «Ювентус» в 2018 году португалец Криштиану Роналду (450 мячей).

Однако Зидан уверен, что каждый футболист команды стал важной частью успешного сезона. «Это чемпионство — заслуга игроков. У меня есть своя роль, но футболисты являются главным компонентом побед “Реала”. Они сражаются на поле сплоченным коллективом, а не вразнобой, мне остается только быть счастливым», — сказал главный тренер «Реала».

Последний тур важен для российских «испанцев»

Команды обоих игроков сборной России, выступающих в чемпионате Испании, еще не решили свои турнирные задачи. Идущая восьмой «Валенсия» Дениса Черышева перед последним матчем чемпионата на одно очко отстает от седьмой строчки, которая позволит команде сыграть в квалификации Лиги Европы. Полузащитник сборной России в этом сезоне принял участие в 24 матчах команды, забив один мяч и сделав две голевых передачи. Из-за травм, которые преследуют футболиста на протяжении большей части карьеры, в этом сезоне он пропустил 15 игр.

Чтобы попасть в еврокубки на сезон-2020/21, «Валенсия» на выезде должна обыграть «Севилью», которая уже гарантировала себе четвертое место в чемпионате и участие в Лиге чемпионов.

При этом команде Черышева нужно надеяться, что занимающий седьмое место «Хетафе» проиграет середняку «Леванте».

Что касается второго представителя российской национальной команды в Испании, то арендованный «Сельтой» (клуб находится на 17-й позиции в одном очке от зоны вылета) у московского «Локомотива» этой зимой нападающий Федор Смолов проявил себя ярко, но ему не хватало стабильности. За отведенное до конца сезона время форвард сумел отметиться всего двумя голами в 14 играх, хотя каждый из них имел серьезный вес в чемпионской гонке. Первый он забил «Реалу» на поле соперника (игра закончилась со счетом 2:2), второй — в ворота «Барселоны» (2:2). Таким образом, Смолов своими результативными действиями оказал прямое влияние на борьбу за распределение мест в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании.