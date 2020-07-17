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10:12 (мск), источник: ТАСС

Зидан забрал титул. «Реал» стал чемпионом Испании по футболу

ТАСС, 17 июля. Мадридский «Реал» в четверг в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу дома обыграл «Вильярреал» и досрочно гарантировал себе первое место. Встреча завершилась со счетом 2:1 — на дубль французского нападающего хозяев Карима Бензема гости ответили точным ударом Висенте Иборры.

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Источник: Reuters

Для «Реала» этот чемпионский титул стал 34-м в истории и первым с сезона-2016/17. В сезонах-2017/18 и 2018/19 мадридцы становились третьими, оба раза оказываясь ниже мадридского «Атлетико» и «Барселоны». За тур до конца чемпионата «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на семь очков, а занимающий третью строчку «Атлетико» — на 17 очков.

Главный тренер Зинедин Зидан во второй раз привел команду к чемпионству (первый титул был завоеван им в сезоне-2016/17). В первый период работы с клубом французский специалист был более успешен на международной арене — с 2016 по 2018 год он трижды выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а также по два раза побеждал в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. На национальном уровне за три сезона в его активе были трофеи чемпионата и Суперкубка Испании.

В 2018 году после третьего подряд триумфа в Лиге чемпионов Зидан покинул пост главного тренера «Реала», но работавшие после него Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари долго не продержались.

В марте 2019 года Зидан вернулся к работе с командой. В первый полноценный сезон после возвращения он завоевал уже второй трофей — в январе «Реал» выиграл Суперкубок Испании, который впервые проводился с участием четырех команд. Если суммировать оба периода работы Зидана с мадридским клубом, то на завоевание одного трофея ему нужно в среднем около 19 матчей.

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При этом его работу нельзя назвать безошибочной. В чемпионате Испании команда потерпела поражения не от прямых конкурентов, а от клубов из нижней половины турнирной таблицы. Сильнее «Реала» были «Мальорка» (0:1), «Леванте» (0:1) и «Бетис» (1:2), все эти игры прошли на выезде. Всего же в 37 матчах новый чемпион Испании не смог выиграть в 11 встречах (восемь ничьих и три поражения).

В Кубке Испании «Реал» завершил выступление на стадии четвертьфинала, где команда дома уступила «Реал Сосьедаду» (3:4). Еще одно домашнее поражение может поставить крест на надеждах мадридцев на очередное завоевание главного еврокубка. До пандемии коронавируса команда Зидана на своем поле уступила английскому «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, ответная игра пройдет 7 августа в Манчестере. Если испанскому клубу удастся пройти команду Хосепа Гвардиолы, впереди его будет ждать мини-турнир в Португалии (четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в период с 12 по 23 августа).

«Барселона» помогла

Мадридцы до вызванной пандемией коронавируса паузы в марте 2020 года занимали первое место в турнирной таблице чемпионата Испании всего в девяти турах. По итогам отдельно взятых недель лидерство удерживали «Севилья», «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао, но главным конкурентом Зидана и его команды была «Барселона». Клуб из Каталонии занимал первую строчку на протяжении 11 туров подряд, когда руководство отправило в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде, а ему на смену пришел Кике Сетьен. После этой перестановки команда изменила игровую модель, но не до конца смогла приспособиться к требованиям нового наставника, что привело к нестабильным результатам.

Высокая плотность в лидирующей группе приводила к преимуществу конкурента при любой осечке. «Барселона» начала летний отрезок чемпионата уверенно, но после ничейного результат в игре с «Севильей» (0:0) так и не смогла вернуть себе лидерство. В период с 28-го по 37-й тур каталонцы потеряли также очки в матчах с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2).

«Реал» же выдал серию из 10 побед. В этих встречах команда Зидана пропустила всего четыре мяча, забив при этом 19 голов.

Главными авторами 34-го чемпионского титула в истории «Реала» стали три игрока — вратарь Тибо Куртуа, проведший 18 матчей «на ноль», защитник и капитан команды Серхио Рамос, забивший 10 мячей (второй показатель в клубе в текущем чемпионате) и нападающий Карим Бензема, который в 36 матчах чемпионата забил 21 мяч, что всего на два гола меньше, чем у лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

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В этом сезоне французский форвард вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «Реала» (246 голов), обойдя одного из самых прославленных игроков мадридского клуба венгра Ференца Пушкаша (242). Лидирует в списке ушедший в итальянский «Ювентус» в 2018 году португалец Криштиану Роналду (450 мячей).

Однако Зидан уверен, что каждый футболист команды стал важной частью успешного сезона. «Это чемпионство — заслуга игроков. У меня есть своя роль, но футболисты являются главным компонентом побед “Реала”. Они сражаются на поле сплоченным коллективом, а не вразнобой, мне остается только быть счастливым», — сказал главный тренер «Реала».

Последний тур важен для российских «испанцев»

Команды обоих игроков сборной России, выступающих в чемпионате Испании, еще не решили свои турнирные задачи. Идущая восьмой «Валенсия» Дениса Черышева перед последним матчем чемпионата на одно очко отстает от седьмой строчки, которая позволит команде сыграть в квалификации Лиги Европы. Полузащитник сборной России в этом сезоне принял участие в 24 матчах команды, забив один мяч и сделав две голевых передачи. Из-за травм, которые преследуют футболиста на протяжении большей части карьеры, в этом сезоне он пропустил 15 игр.

Чтобы попасть в еврокубки на сезон-2020/21, «Валенсия» на выезде должна обыграть «Севилью», которая уже гарантировала себе четвертое место в чемпионате и участие в Лиге чемпионов.

При этом команде Черышева нужно надеяться, что занимающий седьмое место «Хетафе» проиграет середняку «Леванте».

Что касается второго представителя российской национальной команды в Испании, то арендованный «Сельтой» (клуб находится на 17-й позиции в одном очке от зоны вылета) у московского «Локомотива» этой зимой нападающий Федор Смолов проявил себя ярко, но ему не хватало стабильности. За отведенное до конца сезона время форвард сумел отметиться всего двумя голами в 14 играх, хотя каждый из них имел серьезный вес в чемпионской гонке. Первый он забил «Реалу» на поле соперника (игра закончилась со счетом 2:2), второй — в ворота «Барселоны» (2:2). Таким образом, Смолов своими результативными действиями оказал прямое влияние на борьбу за распределение мест в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

За два тура до конца чемпионата «Сельта» сообщила, что Смолов может пропустить оставшиеся матчи чемпионата Испании из-за отека приводящей мышцы правой ноги. Во встрече с «Леванте» (2:3) он уже не участвовал. Команде из Виго, чтобы остаться в испанской элите, нужно сыграть лучше «Леганеса», которому предстоит дома встретиться с новоиспеченным чемпионом Испании «Реалом».

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Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 3716.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХавьер Кальеха
Голы
Карим Бензема(Лука Модрич)29′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Перес Марио Гаспар)83′
Карим Бензема77′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Андрес Серхио Асенхо
4Серхио Рамос
2Перес Марио Гаспар
5Рафаэль Варан
4Пау Торрес
23Ферлан Менди
16Хави Кинтилья
68′
14Каземиру
22Суфиан Шакла
18′
9Карим Бензема
7Херард Морено
2Даниэль Карвахаль
54′85′
20Рубен Пенья
45′
15Федерико Вальверде
21Бруно Сориано
8Тони Кроос
84′
15Мануэль Морланес
63′
22Франсиско Роман Иско
86′
8Санти Касорла
10Лука Модрич
62′85′
19Андре-Франк Замбо
82′
17Лукас Васкес
14Ману Тригерос
7Эден Азар
62′
23Бордонадо Мойсес Гомес
63′
20Марко Асенсио
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
27Родригу
62′
11Самуэль Чиквуэзе
45′
25Винисиус Жуниор
24Хавьер Онтиверос
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
13Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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