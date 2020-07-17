«Сельта» сообщила подробности повреждения Фёдора Смолова

Несмотря на травму, игрок провёл индивидуальную тренировку.



Напомним, что российский форвард не попадал в заявку «Сельты» на два последних матча в Ла Лиге — с «Осасуной» (1:2) и «Леванте» (2:3). Появлялась информация, что игрок может пропустить конец сезона в испанской Примере.



В текущем сезоне нападающий провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два гола, поразив ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».