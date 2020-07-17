Игрок брестского «Динамо» выздоровел от коронавируса. В клубе заразились 16 человек

Игрок брестского «Динамо» выздоровел от коронавируса. В клубе заразились 16 человек

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок завершил свое пребывание на карантине в связи с тем, что он ранее заразился коронавирусом.