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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок брестского «Динамо» выздоровел от коронавируса. В клубе заразились 16 человек

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок завершил свое пребывание на карантине в связи с тем, что он ранее заразился коронавирусом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 16 человек, среди которых 11 футболистов. Остальные пять — из числа обслуживающего персонала.

Брестское «Динамо» пропустило прошлый и нынешний тур высшей лиги чемпионата Белоруссии. Это единственный европейский чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии.

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