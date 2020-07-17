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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Флорентино Перес: Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что этим летом от его клуба не стоит ожидать больших покупок на трансферном рынке.

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Источник: AFP 2020

По словам 73-летнего управленца, из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, они не могут позволить себе тратить много денег на игроков.

«Этим летом у “Реала” не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. “Реал” снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится», — приводит слова Переса Onda Cero.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сэкономить деньги на трансферах, чтобы в будущем приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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