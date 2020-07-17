Флорентино Перес: Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов

По словам 73-летнего управленца, из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, они не могут позволить себе тратить много денег на игроков.

«Этим летом у “Реала” не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. “Реал” снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится», — приводит слова Переса Onda Cero.