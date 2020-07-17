Флорентино Перес: Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что этим летом от его клуба не стоит ожидать больших покупок на трансферном рынке.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что этим летом от его клуба не стоит ожидать больших покупок на трансферном рынке.
По словам 73-летнего управленца,
«Этим летом у “Реала” не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. “Реал” снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится», — приводит слова Переса Onda Cero.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сэкономить деньги на трансферах, чтобы в будущем приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.