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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касильяс займет пост советника Флорентино Переса

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс вернется в мадридский клуб. Он займет пост советника президента «сливочных» Флорентино Переса, сообщает Marca.

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Источник: AFP 2020

Касильяс пока считается игроком «Порту», но ожидается, что он объявит о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона. Напомни, что «драконы» уже стали чемпионами страны.

Ранее Касильяс заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Королевской федерации испанского футбола, но потом отказался от этой идеи.

В составе «Реала» 39-летний Касильяс выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.

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