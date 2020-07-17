Российский вратарь Митрюшкин находится на просмотре в «Монако»

Митрюшкин был включен в заявку «Монако» на товарищеский матч с бельгийским «Серкль Брюгге», который состоится в пятницу. Всего на игру отправились 25 футболистов, в том числе российский полузащитник Александр Головин.

Митрюшкин с 2016 года выступал за швейцарский «Сьон», в составе команды он провел 76 официальных матчей. В конце июня 24-летний голкипер покинул швейцарский клуб и стал свободным агентом. В системе «Спартака» Митрюшкин был с 2009 по 2015 год и сыграл за основную команду четыре матча.