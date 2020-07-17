Футболисты «Слуцка» победили «Ислочь» в 18-м туре чемпионата Беларуси
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые поединки 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые поединки 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Слуцка» принимали на своем поле гостей из «Ислочи» и выиграли со счетом 2:1.
Еще два поединка состоятся 18 июля: «Витебск» — «Смолевичи», «Рух» (Брест) — БАТЭ (Борисов). Три встречи пройдут 19 июля: «Минск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск). Матч «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) перенесен.
Турнирное положение: «Шахтер» — 33 очка (17 матчей), БАТЭ — 31 (17), «Неман» — 30 (16), «Энергетик-БГУ» — 29 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 26 (17), «Рух» — 25 (17), «Ислочь» — 23 (18), «Витебск» — 23 (17), «Славия» — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 16 (17), «Минск» — 15 (15), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 10 (17).
Список лучших бомбардиров с десятью голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в «Шахтер» из «Энергетика-БГУ».
|Виталий Павлов
|Виталий Жуковский
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0