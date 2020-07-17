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17 июля, источник: Sport24

Головин забил красивый гол за «Монако» в матче с «Серкль Брюгге»: видео

Полузащитник сборной России Александр Головин отметился голом за «Монако». Футболист поразил ворота «Серкль Брюгге» в товарищеском матче.

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Источник: asmonaco.com

Монегаски забили два мяча после первых десяти минут игры. Счет открыл Бен Йеддер, а затем отличился Александр Головин, поразивший ворота соперника дальним ударом.

Отметим, что еще один россиянин вратарь Антон Митрюшкин пока в запасе «Монако». Голкипер находится на просмотре.

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