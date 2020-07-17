Головин забил красивый гол за «Монако» в матче с «Серкль Брюгге»: видео

Монегаски забили два мяча после первых десяти минут игры. Счет открыл Бен Йеддер, а затем отличился Александр Головин, поразивший ворота соперника дальним ударом.

Отметим, что еще один россиянин вратарь Антон Митрюшкин пока в запасе «Монако». Голкипер находится на просмотре.