Головин забил красивый гол за «Монако» в матче с «Серкль Брюгге»: видео
Полузащитник сборной России Александр Головин отметился голом за «Монако». Футболист поразил ворота «Серкль Брюгге» в товарищеском матче.
Полузащитник сборной России Александр Головин отметился голом за «Монако». Футболист поразил ворота «Серкль Брюгге» в товарищеском матче.
Монегаски забили два мяча после первых десяти минут игры. Счет открыл Бен Йеддер, а затем отличился Александр Головин, поразивший ворота соперника дальним ударом.
Отметим, что еще один россиянин вратарь Антон Митрюшкин пока в запасе «Монако». Голкипер находится на просмотре.